Réseau d'Assurance IDC Worldsource Inc. fait l'acquisition d'Aurrea Signature Inc.





TORONTO, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réseau d'Assurance IDC Worldsource Inc., (IDC WIN) a annoncé aujourd'hui l'acquisition, à compter du 31 décembre 2019, d'Aurrea Signature Inc. (Aurrea), un cabinet établit au Québec. Fondée en 1999, Aurrea soutient plus de 1 200 conseillers contractuels dans l'ensemble de la province, offrant une gamme complète de produits d'assurance et de ressources de développement commercial.



"Cette transaction constitue un développement important dans l'objectif stratégique d'IDC WIN, qui est d'être le principal cabinet dans le canal de conseillers indépendants au Canada", a déclaré Phil Marsillo, président d'IDC WIN. "IDC WIN vise à être le leader de l'industrie en offrant les meilleurs services, programmes et soutien, qui sont tous adaptés, en adoptant une approche agile et novatrice aux besoins des conseillers. Nous sommes heureux d'étendre notre présence au Québec en collaborant avec l'équipe de direction d'Aurrea pour offrir l'excellence du service et des solutions financières dans la région."

Les bureaux d'Aurrea continueront de recevoir l'appui de son équipe de direction et de son personnel, qui, avec leur connaissance approfondie de l'industrie, ont collaboré avec et supporté les conseillers en assurance-vie de la région. Christian Laroche continuera dans son rôle de leadership avec Aurrea à titre de président des opérations du Québec d'IDC WIN.

"Nous sommes heureux de nous associer à IDC WIN", a déclaré M. Laroche. "Leur approche holistique et engagée à l'égard du soutien des conseillers ? pour offrir aux conseillers toutes les occasions de réussir ? s'harmonise avec nos valeurs fondamentales et notre mandat d'aider les conseillers à faire progresser leurs entreprises."

À propos Réseau d'Assurance IDC Worldsource Inc.

Réseau d'Assurance IDC Worldsource Inc., (IDC WIN) est l'un des principaux cabinets d'assurance-vie au Canada, offrant actuellement des services à plus de 3 000 conseillers dans l'ensemble du pays grâce à des partenariats avec plus de 15 grandes compagnies d'assurance. IDC WIN est fière de son service, de ses connaissances et de son engagement envers l'industrie canadienne de l'assurance en mettant l'accent sur des standards exceptionnels d'opérations dans tous les secteurs de ses processus. IDC WIN est une division de Gestion de Patrimoine Worldsource Inc., filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited (Guardian), une société de services financiers diversifiés fondée en 1962. Les actions ordinaires et de catégorie A de Guardian sont cotées à la Bourse de Toronto; en 2019, Guardian a célébré ses 50 ans en tant que société cotée en bourse.





