Mercedes-Benz est le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive





Mercedes-Benz Canada termine 2019 avec des ventes annuelles records de véhicules utilitaires légers de luxe (23 530 unités vendues au détail ; +2,1 % comparativement à 2018)

Le VUS GLC de Mercedes-Benz était le véhicule le plus vendu en 2019 (+20,0 % par rapport à 2018)

2019 était la meilleure année à ce jour pour les ventes de modèles d'occasion certifiés (14 223 unités vendues au détail ; +2,8 % par rapport à 2018)

TORONTO, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont fiers d'annoncer que la compagnie est demeurée le constructeur automobile de luxe numéro un du pays pour la sixième année consécutive. En 2019, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules de tourisme, fourgons et unités smart, dont 40 324 voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers de luxe. Ce chiffre final a été soutenu par les bonnes ventes de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe réalisées en décembre, qui ont atteint 3 116 unités.

2019 : bilan de l'année

40 324 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe Mercedes-Benz ont été livrés en 2019, une année qui comprend les trois meilleurs mois de ventes jamais enregistrés (mars, octobre et novembre). Ces résultats reflètent la demande continue pour la gamme de produits exceptionnelle de Mercedes-Benz Canada. La compagnie a vendu plus de VUS en 2019 que durant toute autre année de son histoire, à savoir 23 530 unités au total contre 16 794 voitures de tourisme. Cela signifie qu'en 2019, les VUS représentaient 58,4 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, versus 41,6 % pour les voitures de tourisme. Reflétant cette tendance, trois des cinq modèles en tête des ventes en volume de 2019 proviennent de l'impressionnante gamme de VUS de la compagnie : le VUS GLC (+20,0 % comparativement à 2018), le VUS GLE et le GLA (+3,4 % par rapport à 2018). D'autres modèles figurant parmi les dix premiers en tête des ventes, dont la Classe A à hayon, la Berline de Classe C et la Berline de Classe E, témoignent de la grande variété de modèles Mercedes-Benz innovants offerts en 2019.

2019 a été une autre année très positive pour la division des véhicules d'occasion, qui a connu ses trois meilleurs mois à ce jour (février, juillet et décembre) et vendu 17 276 unités d'occasion. En 2019, Mercedes-Benz Canada a aussi vendu plus de véhicules d'occasion certifiés (VOC) au détail qu'au cours de toute autre année précédente (14 223 unités ; +2,8 % comparativement à 2018), a connu cinq mois records pour les ventes de VOC (janvier, février, juillet, novembre et décembre) et a vu la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion atteindre 82,3 %, soit 6,2 % de plus qu'en 2018 ? la proportion en pourcentage la plus élevée jamais enregistrée en fin d'année.

En 2019, la division des fourgons Mercedes-Benz a de nouveau réalisé des résultats positifs, avec des livraisons totales de 5 504 véhicules et des ventes très dynamiques de juillet 2019 jusqu'à la fin de l'année. En 2019, le Sprinter 2500 de Mercedes-Benz a remporté le prix de la Meilleure valeur retenue du Canadian Black Book dans la catégorie des fourgons pleine grandeur. C'est maintenant la huitième année que le Sprinter de Mercedes-Benz se voit attribuer cette distinction. Le Sprinter de Mercedes-Benz a aussi reçu le prix convoité de Meilleure valeur de parc automobile au CanadaMC selon Vincentric pour la huitième année de suite, et le Metris a remporté cette distinction très prisée pour la quatrième année consécutive.

Faits saillants de décembre 2019

Au cours du mois de décembre 2019, la compagnie a vendu 3 116 VUS et voitures de tourisme au détail. Cela fait de ce mois le deuxième meilleur mois de décembre que Mercedes-Benz Canada ait jamais connu, et le meilleur mois de décembre à ce jour pour les ventes de VUS (2 055 unités vendues au détail en décembre 2019, soit 8,9 % de plus qu'en décembre 2018). Ce résultat mensuel s'explique par la demande toujours aussi forte pour le VUS GLE (+32 %) et le VUS de Classe G (+97 %). La croissance des ventes de voitures de tourisme a été favorisée par l'engouement continu des clients pour les nouveaux modèles de Classe A (+64 %). Dans l'ensemble, la compagnie a connu une légère baisse de ses ventes de voitures de tourisme et de VUS comparativement à décembre 2018 (-2,1 %).

En décembre 2019, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 322 unités, dont 1 130 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Par rapport à celles de décembre 2018, les ventes de VOC ont augmenté de 31,9 % et la part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion a grimpé de 14,5 %. Cela fait de décembre 2019 le meilleur mois de décembre de l'histoire de Mercedes-Benz Canada pour les ventes de VOC, après un mois de novembre 2019 battant également tous les records pour les ventes de VOC en novembre.

La division des fourgons Mercedes-Benz a vendu 380 unités au détail en décembre 2019, volume en baisse par rapport à celui enregistré en décembre 2018 (-18,5 %).

« Le fait que Mercedes-Benz Canada soit le constructeur automobile de luxe numéro un du pays pour la sixième année consécutive reflète le fait que la gamme de produits exceptionnelle de Mercedes-Benz continue à plaire aux consommateurs, et nous en sommes très fiers », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Je souhaite sincèrement remercier nos clients Mercedes-Benz, notre réseau de concessionnaires passionnés et nos employés dévoués à travers le Canada qui ont rendu cet honneur possible. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler fort et de réaliser une autre excellente année en 2020. »

VENTES Décembre Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 116 3 185 -2,1 40 324 42 875 -5,9 smart* 0 25 -100 262 345 -24,0 Fourgons

Mercedes-Benz 380 466 -18,5 5 504 6 538 -15,8 TOTAL 3 496 3 676 -4,9 46 090 49 758 -7,4

*Veuillez noter qu'à compter de l'année modèle 2020, les véhicules smart fortwo ne seront plus vendus au Canada. Mercedes-Benz Canada continuera à offrir aux propriétaires de véhicules smart fortwo l'accès au service et aux pièces de rechange chez les concessionnaires Mercedes-Benz agréés.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

