Roborock Présente Son Premier Aspirateur A La Main au CES : Le Nouveau H6





La société connue pour ses robots aspirateurs continue à grandir et innover avec une toute nouvelle solution d'aspirateurs à la main.

LAS VEGAS, 6 Janvier, 2020 /PRNewswire/ -- Roborock, société spécialisée dans la robotique domestique, annonce aujourd'hui le lancement de son tout premier aspirateur tenu à la main, le Roborock H6. Le premier né de cette nouvelle gamme de produits conserve toute l'expertise de la marque pour produire des robots aspirateurs puissants, efficaces et autonomes ? dans une solution à la main. Cette nouvelle innovation, à découvrir au CES 2020 (stand #42746), est un aspirateur plus puissant qui peut être utilisé indépendamment, ou en complément d'un aspirateur-robot.

« Nous avons investi beaucoup de temps pour développer notre toute première solution d'aspirateurs à la main. En tout, près de 3 ans furent consacré au lancement de cette gamme » explique Simon Wan, co-fondateur et vice-président de Roborock. « Avec le H6, nous voulions un produit qui répondait aux problématiques déjà présentes dans le domaine des aspirateurs tenus à la main ? en particulier leurs poids et leur autonomie. Que ce soit pour nos aspirateurs robots, ou désormais nos solutions tenue-main, notre objectif reste de délivrer à nos consommateurs le meilleur en termes d'efficacité et de simplicité d'utilisation »

En qualité de tout premier aspirateur tenue-main imaginé par Roborock, le H6 allie performance avec un aspirateur extrêmement compact, et léger. Il ne fait aucun compromis sur la puissance d'aspiration, et fut imaginé avec le bénéfice consommateur en tête, pour une superbe utilisation au quotidien.



Alliance D'un Design Compact et De La Technologie de Batterie LiPo

Le H6 combine le meilleur d'une batterie qui dure longtemps, dans un aspirateur léger, compact, et facile à porter. Il est équipé de la première batterie LiPo dans un aspirateur sans fil, permettant une utilisation de 90 minutes en mode Eco, ou 10 minutes en mode Max. Son corps léger (1.4kg) lui permet également d'accéder aux plafonds et étagères en hauteur, et peut facilement transitionner en dehors de votre intérieur pour, par exemple, nettoyer vos véhicules.

Puissance d'Aspiration et Système de filtre

Les 420W contrôle une hélice sur plusieurs niveaux, générant jusqu'à 140AW d'énergie d'aspiration, soulevant la poussière et les particules fines des tapis, lits, sièges de voitures et canapés. Combiné avec un système de filtre sur 5 niveaux - chacun composé de plusieurs cyclones - auquel s'ajoute un filtre HEPA avant et arrière, le H6 capture 99.97% des particules, même le pollen et les pellicules.

Une utilisation simple, chaque jour

D'un simple coup d'oeil sur l'écran OLED du H6, vous pouvez voir le mode en cours, le niveau de batterie restant, et recevoir des notifications d'entretien. Il a une suite complète d'accessoires et un dock qui s'accroche facilement à votre mur. De plus, il est facile d'entretien et reste propre grâce à sa poubelle facile super simple à retirer et laver.

En complément de cette nouvelle solution tenue-main, la marque dévoile également un nouveau produit dans sa gamme d'aspirateurs robots : le Roborock S6 Pure. Le S6 Pure possède le même système de navigation laser et de cartographie avancée de votre domicile que son parent le S6, mais à un prix plus abordable. Il est également équipé de 13 types de capteurs lui permettant d'éviter les obstacles, les chutes et de reconnaitre les tapis pour passer automatiquement en mode d'aspiration Max.

Le Roborock H6 et le Roborock S6 Pure seront respectivements disponibles pour un RRP de 399? et de 499? en Q2. Pour ceux présents au CES à Las Vegas, venez découvrir ces nouveaux produits à notre stand (numéro #42746).

A propos de Roborock

Roborock est spécialisé dans la robotique domestique avancée avec un accent sur la navigation de précision. La marque développe et produit des aspirateurs robotisés en son nom, ainsi que pour l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, Xiaomi. Chaque robot est conçu pour répondre à un objectif particulier, celui de donner aux gens plus de temps à consacrer aux choses qu'ils aiment. Actuellement, Roborock est disponible dans 40 pays, dont 28 en Europe, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. La société opère à partir de quatre sites, avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060634/Roborock_H6.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 10:00 et diffusé par :