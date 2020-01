Métaux Russel conférence téléphonique - résultats du quatrième trimestre et l'annèe 2019





TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Les résultats du quatrième trimestre et l'annèe 2019 de la société seront émis par communiqué de presse après la clôture du marché, à 17 h (HE) le mardi 11 février 2020.

La conférence téléphonique sera présentée par Marion E. Britton, vice-présidente directrice et chef de la direction des finances, et John G. Reid, président et chef de la direction le mercredi 12 février 2020 à 9 h (HE) pour examiner les résultats.

Les numéros à composer sont le 416-764-8688 (Toronto et international) et le 1-888-390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir une ligne.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416-764-8677 (Toronto et international) et le 1-888-390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit, le mercredi 26 février 2020. Vous devrez entrer le code 655362# pour accéder à la conférence.

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service des relations avec les investisseurs à info@russelmetals.com ou au 905-816-5178.

