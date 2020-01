De jeunes autochtones assistent à l'atelier sur le leadership de la GRC





OTTAWA, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Cette semaine, 16 jeunes autochtones de partout au Canada seront présents à la l'École de la GRC, Division Dépôt, à Regina (Saskatchewan) pour participer à un atelier de perfectionnement en leadership.

Du 6 au 11 janvier 2020, ces jeunes de la 9e à la 12e année auront l'occasion d'apprendre comment ils peuvent contribuer à assurer la sécurité de leurs collectivités. Ils seront accompagnés d'un mentor de la GRC de leur collectivité.

Au cours de l'atelier, chaque participant élaborera, avec l'aide de son mentor, un plan d'action pour lutter contre la criminalisation et la victimisation des jeunes. De retour dans leur collectivité, les participants mettront leur plan en oeuvre avec l'appui de leur détachement de la GRC. D'anciens participants ont organisé des expéditions de pêche communautaires pour promouvoir l'acquisition de compétences et l'adoption de passe?temps sains ou tenu des séances de sensibilisation aux problèmes de la criminalité chez les jeunes.

Les jeunes participeront à des séances interactives sur des sujets comme l'intimidation, la diversité et l'inclusion, la conduite avec facultés affaiblies et les relations saines. Ils auront également l'occasion d'entendre des conférenciers, tout en faisant l'expérience de la vie à la Division Dépôt.

« J'étais à la Division Dépôt au mois d'août et je trouve dur de décrire mon séjour avec des mots. C'était la plus belle expérience de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi à la maison loin de chez moi. Non seulement j'ai profité des activités, mais je me sens plus à l'aise lorsque je parle et j'ai appris à connaître des gens intéressants qui viennent de partout de notre grand pays. »

Emily, 16 ans, Nouvelle?Écosse

Participante à l'atelier d'août 2019



La jeunesse est une priorité stratégique de la GRC.

La GRC s'efforce de procurer aux jeunes des expériences d'apprentissage et des interactions positives avec les policiers.

Aux ateliers, les jeunes acquièrent des compétences et des connaissances qui les aident à participer activement au maintien de la sécurité dans les communautés du Canada .

. La GRC tient des ateliers de perfectionnement en leadership pour les jeunes depuis 2011.

