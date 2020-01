J.D. Irving, Limited prévoit plus de 6 800 embauches à temps plein au Canada et aux États-Unis (2020-2022)





SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des trois prochaines années, J.D. Irving, Limited (JDI) prévoit plus de 6 800 embauches à temps plein ainsi que plus 2 700 postes pour étudiants au sein des différentes opérations de l'entreprise au Canada et aux États-Unis.

87 % des emplois seront situés au Canada atlantique

« Lorsque nous examinons nos prévisions triennales pour 2020-2022, 87 % des emplois que nous devons pourvoir se situent dans les provinces de l'Atlantique. 74 % des emplois se trouvent au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse seuls », a déclaré Colleen Baxter, vice-présidente des ressources humaines chez J.D. Irving, Limited.

Les garder dans la province, les ramener dans la province, les accueillir dans la province, les faire évoluer dans la province



« Nous sommes une entreprise axée sur l'investissement dans le talent et le potentiel de notre personnel et nous offrons une occasion unique de rejoindre une seule et même organisation et de faire carrière dans plusieurs de nos activités. Notre stratégie consiste à garder les gens talentueux dans leurs provinces natales, à les y ramener et à accueillir les nouveaux arrivants », a-t-elle ajouté.

Au cours des trois dernières années, nous avons constaté une augmentation constante des besoins en immigrants dans nos entreprises. Avec 400 postes prévus nécessitant des immigrants, nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux arrivants dans la famille de JDI.



Dans l'ensemble de l'organisation, les domaines offrant le plus grand nombre de possibilités d'emploi sont les suivants : les opérations, l'expédition, l'approvisionnement et la logistique, la vente au détail et l'ingénierie.



Les prévisions sur trois ans sont le fruit des départs prévus à la retraite, de la croissance de l'entreprise et du roulement normal de la main-d'oeuvre.

Gens de métier

Au cours des trois prochaines années, JDI prévoit d'embaucher plus de 400 gens de métier dans toutes les divisions. 81 % de ces emplois dans les métiers spécialisés se situent au Canada atlantique. Les 19 % restants se trouvent au Canada (Ontario) et aux États-Unis (Maine, New York et Géorgie).

Vous avez des capacités. Nous avons des possibilités à vous offrir.

Le recrutement de la main-d'oeuvre future va également de pair avec notre collaboration avec d'importants partenaires, les universités et les collèges communautaires locaux. Nous allons à la rencontre des étudiants en leur proposant des programmes de stages coopératifs, des compétitions de cas, des bourses et en organisant des salons de l'emploi. Vous êtes jeune diplômé(e) et vous souhaitez démarrer votre carrière? Rendez-vous sur http://students.jdirving.com/recent-graduates/ pour savoir comment vous pouvez évoluer chez JDI.

Personne-ressource :

Mary Keith

Vice-présidente aux communications

J.D. Irving, Limited

Bureau 506.632.5122

Cellulaire 506.650.8209

keith.mary@jdirving.com

