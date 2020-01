Analogix introduit la conception de référence Times Square RD1011, le premier câble actif USB-C bidirectionnel avec resynchroniseur intégré, du secteur





Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Times Square RD1011, sa conception de référence haute performance pour câble actif USB-Ctm à USB-Ctm avec véritable prise en charge bidirectionnelle capable de connecter une source USB-C à un dispositif USB-C sur des distances de plusieurs mètres.

En mobilisant l'expertise d'Analogix en gestion de signaux à grande vitesse, son architecture de contrôleur de port USB-C, et sa technologie de resynchronisation SRIS et LTTPR éprouvée, RD1011 offre des performances hors pair avec l'interopérabilité la plus élevée, la plus faible consommation énergétique, à moins de 1,5 W, et le coût de nomenclature (Bill Of Materials, BOM) le plus bas, offrant :

Une architecture à double resynchroniseur avec une connexion via un câble à paire torsadée de 4 mètres et une carte d'accès à chaque extrémité du câble pour maximiser la longueur sans sacrifier la performance ;

Une solution bidirectionnelle pour étendre une sortie de source USB-C, USB 3.2 10 Gbit/s Gen2 ou DisplayPort 8.1 Gbit/s HBR3 sur de longues distances ;

Une architecture SRIS assurant une véritable conformité USB 3.2, ainsi qu'une architecture transparente et non transparente (LTTPR) pour une interopérabilité DisplayPort 1.4a ;

Un contrôleur e-marqueur pleinement fonctionnel avec Power Deliver (PD 3.0) prenant en charge une négociation de contrat de puissance USB-C et des messages SOP`/SOP``.

« Nous sommes ravis d'étendre notre technologie de conditionnement de signal, leader du secteur, à des applications pertinentes et fondamentales », a déclaré Michael Ching, vice-président marketing, chez Analogix. « L'architecture intelligente de Times Square étendra la performance du système sur un câble USB-C mince et puissant pour les écrans, les stations d'accueil hautement intégrées et les HMD RV. »

« Nous constatons une demande croissante pour les câbles actifs USB 3.2 USB-C à USB-C, et la conception de référence d'Analogix est le cadre qui permet de telles connexions avec des performances optimales », a déclaré Robert Lin, directeur des ventes et du support ABG US, chez Foxlink.

Des échantillons de RD1011 sont désormais disponibles et des démonstrations du produit ont lieu cette semaine dans le cadre du CES® 2020, dans la suite d'exposants Analogix, 30-136, au Venetian, à Las Vegas.

À propos d'Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs pour le marché multimédia numérique, depuis les appareils portables, comme les smartphones, les notebooks et les casques de réalité virtuelle RA/RV, jusqu'aux téléviseurs à haute définition et aux cartes graphiques haut de gamme. Analogix est le leader du marché en fourniture de solutions de semi-conducteurs à connectivité d'interface de bout en bout pour DisplayPort sous sa marque SlimPort, y compris des conditionneurs de signal à grande vitesse, et un leader du secteur en matière de contrôleurs de panneaux d'affichage, tels que des solutions de contrôleurs de synchronisation à grande vitesse et faible puissance. La norme DisplayPort est une interface numérique innovante, mise en paquets pour une expérience audio et vidéo à haute résolution, développée par l'Association des normes électroniques de vidéo (Video Electronics Standards Association, VESA). Les produits de marque SlimPort sont conformes à DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) et au mode alternatif DisplayPort sur le connecteur USB Type-C.

Les contrôleurs de synchronisation d'affichages d'Analogix offrent la plus faible consommation d'énergie et les plus petits boîtiers, au monde, une optimisation de l'image exclusive qui produit des couleurs plus précises, des bords biseautés plus minces, et des taux de trame plus fluides sur les affichages à grande gamme dynamique (High Dynamic Range, HDR), les plus récents.

