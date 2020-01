Analogix présente le contrôleur de synchronisation TCON eDP UHD à la plus faible consommation d'énergie du secteur, avec fonction tactile en cellule et rotation à gamme de couleurs en 3D





Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd'hui son ANX2187, le contrôleur de synchronisation (TCON) DisplayPorttm 1.4b intégré (eDP) Ultra HD (UHD), à la plus faible consommation d'énergie du secteur, avec rotation à gamme de couleurs en 3D dans le domaine optique, actualisation automatique de l'écran (PSR, panel self-refresh) et actualisation sélective (PSR2), prise en charge DisplayHDRtm 1000 VESA, fonction tactile par pression du doigt et stylet actif en cellule pour PC portables avec résolution d'affichage graphique allant jusqu'à 3840x2400.

L'ANX2187 est le seul TCON portable avec rotation à gamme de couleurs en 3D dans le domaine optique, permettant ainsi de résoudre le problème de correspondance des couleurs entre différents panneaux d'affichage, ainsi que celui des affichages de faible lumière bleue tout en conservant une précision des couleurs pour les autres couleurs, et en traitant le sujet de la gamme dynamique standard (Standard Dynamic Range, SDR) et de la haute gamme dynamique (Standard Dynamic Range, HDR), qui nécessitent toutes deux la conversion couleurs.

D'autre part, l'ANX2187 exploite le leadership technologique d'Analogix en matière de processus à faible consommation d'énergie et réduit la consommation d'énergie de l'UHD de 60 Hz à 216-286 mW grâce à la technologie de traitement 28nm, ce qui en fait le plus petit pack TCON d'ordinateur portable UHD, à ce jour.

« L'ANX2187 rassemble nos capacités en processus à faible consommation d'énergie, en leadership de processus silicium, en fonction tactile en cellule, en gestion des couleurs et en technologie de plage dynamique étendue (High Dynamic Range, HDR) essentielle pour les ordinateurs portables à haute résolution, pour lesquels un matériel à haute performance, la précision des couleurs, l'espace couleur et une plage dynamique étendue (HDR) constituent des exigences clés », a déclaré Michael Ching, vice-président chargé du marketing, pour Analogix.

L'ANX2187 est produit en série. Des démonstrations de produits auront lieu durant le salon CES® 2020 de cette semaine, dans la suite d'exposants Analogix, 30-136, au Venetian de Las Vegas.

À propos d'Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs pour le marché multimédia numérique, depuis les appareils portables, comme les smartphones, les notebooks et les casques de réalité virtuelle RA/RV, jusqu'aux téléviseurs à haute définition et aux cartes graphiques haut de gamme. Analogix est le leader du marché en fourniture de solutions de semi-conducteurs à connectivité d'interface de bout en bout pour DisplayPort, sous sa marque SlimPort, y compris des conditionneurs de signal à grande vitesse. La société est également leader en matière de contrôleurs de panneaux d'affichage, tels que des solutions de contrôleurs de synchronisation à grande vitesse et faible puissance. La norme DisplayPort est une interface numérique innovante, mise en paquets pour une expérience audio et vidéo à haute résolution, développée par l'Association des normes électroniques de vidéo (Video Electronics Standards Association, VESA). Les produits de marque SlimPort sont conformes à DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) et au mode alternatif DisplayPort sur le connecteur USB Type-C.

Les contrôleurs de synchronisation d'affichages d'Analogix offrent une optimisation de l'image exclusive, les plus petits boîtiers et la plus faible consommation d'énergie au monde, en vue de produire des couleurs plus précises, des bords biseautés plus minces et des taux de trame plus fluides sur les panneaux de gamme dynamique étendue (High Dynamic Range, HDR), les plus récents.

Pour de plus amples informations, consultez www.analogix.com et www.slimport.com, suivez-nous sur Twitter @Analogix et @SlimPortConnect, ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn.

Analogix et SlimPort sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Analogix Semiconductor, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

