A vos agendas: L'exposition inédite : « Monaco et l'Automobile, de 1893 à nos jours » aura lieu du 11 juillet au 6 septembre 2020 au Grimaldi Forum Monaco





- Un événement exceptionnel regroupant pour la première fois des voitures, objets inédits et documents uniques liés à l'histoire automobile de la Principauté de Monaco

- Plus de 50 véhicules princiers, historiques, ayant participé ou remporté le Grand-Prix de Monaco ou le Rallye Monte-Carlo seront exposés ensemble pour la première fois

- L'Automobile Club de Monaco mettra à disposition de l'exposition des archives inédites, dont certaines n'ont jamais été présentées au public

MONACO, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Entre une vie économique et sociale riche, un positionnement géographique idéal et un passé sportif exceptionnel, la Principauté de Monaco a tissé depuis la fin du 19ème siècle des liens étroits avec l'automobile.

Pour la première fois, une exposition-événement regroupant de nombreuses pièces rares aura lieu dans l'espace Ravel du Grimaldi Forum, le centre culturel international de Monaco.

Plus de cinquante véhicules uniques, dont le pedigree (numéro de châssis, palmarès etc...) a été authentifié par les équipes du commissariat général, témoigneront de la richesse de l'histoire automobile de la Principauté.

En marge de ces véhicules exceptionnels, les visiteurs pourront admirer des objets d'époque, des documents rares, des photographies et vidéos inédites, en relation avec la famille princière, des pilotes monégasques et les deux courses mythiques que sont le Grand Prix de Monaco et le Rallye automobile Monte-Carlo

La manifestation bénéficie du soutien du Palais Princier, de l'Automobile Club de Monaco et de l'Automobile Club de France, qui ont avec le commissariat général et le Grimaldi Forum, uni leurs forces pour rassembler toutes ces pièces patrimoniales qui seront pendant près de deux mois proposées aux visiteurs.

« Alors que Monaco est un haut lieu de l'automobile, aucune rétrospective de ce genre n'y avait encore été organisée, indique Sylvie Biancheri, directeur général du Grimaldi Forum Monaco. Après l'exposition consacrée à Dali, qui a rencontré un fort succès au cours de l'été dernier, il fallait une idée forte qui soit en lien avec la Principauté pour célébrer les 20 ans du Grimaldi Forum. Ce thème nous est apparu comme une évidence, et après deux ans et demi de travail, nous sommes ravis de voir aujourd'hui ce projet prendre forme. Plus qu'une exposition automobile, cet événement exceptionnel portera la signature artistique et culturelle que nous appliquons à toutes nos grandes manifestations. »

« Monaco et l'Automobile de 1893 à nos jours sera un grand événement, indique Rodolphe Rapetti, commissaire général de l'exposition, conservateur général du patrimoine, directeur des musées nationaux et domaine de Compiègne et Blérancourt. D'abord, il y a cette relation unique entre Monaco et l'automobile, qui dure depuis la fin du 19ème siècle. Puis il y a la qualité de cette exposition, qui va rassembler des objets rarissimes qui vont générer d'immenses émotions pour toutes les générations de visiteurs. A travers ce panorama, c'est toute l'histoire de l'automobile que le public verra défiler devant lui. »

A PROPOS DU GRIMALDI FORUM

Reconnaissable par son design spectaculaire de verre et acier, le centre de congrès et de culture de la Principauté de Monaco offre une surface modulaire de 70.000 m2 gagnés sur la mer pour des événements pouvant accueillir jusqu'à 3.000 personnes. Il a accueilli 250.000 visiteurs et 100 évènements en 2019. Théâtre d'une programmation culturelle articulée autour de 3 axes forts, expositions, musique et danse, le Grimaldi Forum Monaco produit chaque été une grande exposition thématique, consacrée à un mouvement artistique majeur, à un sujet de patrimoine ou de civilisation, à tout sujet où s'exprime le renouvellement de la création. Grâce à l'itinérance de ses expositions, le Grimaldi Forum est aujourd'hui reconnu comme une vitrine culturelle de la Principauté de Monaco à l'étranger.

La liste des véhicules, documents et objets exposés sera dévoilée lors d'une conférence de presse qui se tiendra le 26 mars prochain à l'Automobile Club de France, Place de la Concorde à Paris.

A noter : prix de l'entrée à 11 ?, gratuit pour les moins de 18 ans. Un tarif groupe sera également proposé.

