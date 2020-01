Plastique Micron, IMBC Blowmolding 2014 et Action Plastic Products renommés sous une même bannière : Altium Packaging Canada





Altium Packaging Canada, une filiale en propriété exclusive de Consolidated Container Company, a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2020, toutes ses filiales canadiennes - Plastique Micron (PMI), IMBC Blowmolding 2014 et Action Plastic Products - seront renommés sous la bannière d'Altium Packaging Canada et sa traduction française, Les Emballages Altium Canada. Ce changement regroupe toutes les installations d'Emballages Altium Canada sous une même bannière.

Patrick Keese, premier vice-président et directeur général du groupe des produits consommateurs et industriels de CCC, souligne : « Ce changement se veut la touche finale d'une initiative stratégique clé, réunissant toutes nos entreprises canadiennes sous le nom d'Altium Packaging Canada. Le nom de la marque Altium évoque notre engagement à l'égard de l'excellence, de l'innovation et du leadership dans l'industrie de l'emballage ».

Keese poursuit : « Cette nouvelle stratégie de marque permet d'aligner plusieurs marques et sociétés acquises sous une nouvelle bannière, soutenant ainsi nos efforts visant à rationaliser notre stratégie commerciale, intégrer nos actifs numériques et créer une plateforme pour mieux intégrer les acquisitions futures. Cette nouvelle image de marque représentera nos lignes directrices et notre engagement Always Made Right®.

À propos de Consolidated Container Company

CCC est un concepteur et fabricant de solutions d'emballage de plastique rigide de premier plan en Amérique du Nord. CCC se spécialise en moyennes et petites productions de solutions d'emballage personnalisées et dessert une clientèle diversifiée dans les secteurs des produits laitiers, des produits chimiques domestiques, des produits alimentaires et nutraceutiques, des produits chimiques industriels et spécialisés, de l'eau et des boissons et des jus. CCC exploite aussi Envision Plastics, une importante entreprise de résines de post-consommation. Comptant 64 usines de fabrication d'emballage de plastique rigide, deux usines de fabrication de résines recyclées et 3 000 employés, CCC possède un réseau intégré aux États-Unis et au Canada et propose continuellement des solutions fiables et économiques d'emballage et de résines recyclées pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients. À partir de son Studio PKGtm de pointe aux technologies de recyclage d'Envision Plastics, en passant par ses équipes de fabrication expérimentées à tous les points de son réseau, CCC produit des solutions performantes et économiques pour les applications les plus complexes. www.cccllc.com www.altiumpackaging.ca

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 08:25 et diffusé par :