Pizza Pizza présente la croûte céto : une option faible en glucides pour les amateurs de pizza céto





En partenariat avec Unbun Foods, le lancement de la « croûte céto Uncrust » a lieu aujourd'hui dans plus de 420 restaurants Pizza Pizza à l'échelle du pays.

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Les Canadiens peuvent maintenant savourer une pizza faible en glucides avec le lancement des options de pizzas céto à Pizza Pizza. À compter d'aujourd'hui, les clients de Pizza Pizza peuvent commander trois nouveaux articles au menu, y compris des options personnalisées dont la délicieuse croûte céto Uncrust sans compromis d'Unbun Foods. Contenant seulement 2 grammes de glucides nets par pointe, cette innovation offre plus de choix aux Canadiens intéressés par des options sans grains, faibles en glucides et céto, juste à temps pour les résolutions du Nouvel An.

Le céto est l'une des tendances du secteur alimentation et style de vie qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Selon une étude récente menée par l'Université Dalhousie, 26 % des Canadiens ont adopté le régime cétogène, l'ont essayé ou ont envisagé de l'essayer au cours des 18 derniers mois (Dr Sylvain Charlebois, Université Dalhousie).

« Les clients ne devraient pas avoir à renoncer à leurs aliments préférés, même s'ils font attention à leur consommation de glucides », estime Paul Goddard, chef de la direction de Pizza Pizza. « Le lancement de la croûte céto reflète notre engagement envers l'innovation et offre aux Canadiens de délicieuses options qui répondent à tous les besoins et les préférences alimentaires. »

La nouvelle offre de pizza faible en glucides comprend :

Céto Pepperoni : Croûte céto Uncrust, garnie d'une sauce aux tomates maison, de mozzarella et de pepperoni. 2 g de glucides nets par pointe.

: Croûte céto Uncrust, garnie d'une sauce aux tomates maison, de mozzarella et de pepperoni. 2 g de glucides nets par pointe. Céto Pesto Margherita : Croûte céto Uncrust, garnie de sauce pesto, de mozzarella, de tomates Roma et de parmesan. 2 g de glucides nets par pointe.

: Croûte céto Uncrust, garnie de sauce pesto, de mozzarella, de tomates et de parmesan. 2 g de glucides nets par pointe. Céto Amateurs de protéines : Croûte céto Uncrust, garnie d'une sauce aux tomates maison, de mozzarella, de pepperoni, de bacon en tranches et de saucisse italienne. 2 g de glucides nets par pointe.

: Croûte céto Uncrust, garnie d'une sauce aux tomates maison, de mozzarella, de pepperoni, de bacon en tranches et de saucisse italienne. 2 g de glucides nets par pointe. Créez votre propre pizza céto : un choix de plus de 50 garnitures, sauces et fromages.

La croûte céto Uncrust a été créée grâce à un partenariat avec l'entreprise Unbun Foods Inc., basée à Toronto. Chef de file canadien dans la mise au point de produits de boulangerie innovateurs certifiés cétogène, paléo, sans grains et sans gluten, Unbun offre toujours de délicieux aliments sains aux consommateurs qui sont à la recherche de choix pour remplacer les produits de boulangerie traditionnels.

« Nous sommes fiers de nous associer à Pizza Pizza pour offrir aux Canadiens de délicieuses options sans compromis », a annoncé Gus Klemos, fondateur d'Unbun Foods. « Pizza Pizza est à l'avant-scène des tendances alimentaires et comprend comment les Canadiens veulent manger et mener des vies équilibrées. Avec le lancement de la croûte céto Uncrust à l'échelle nationale, nous sommes ravis de proposer nos produits cétogènes et sans grains directement aux Canadiens par l'entremise de Pizza Pizza partout au pays. »

La nouvelle croûte céto Uncrust et les nouveaux articles au menu sont offerts au comptoir et pour livraison dans plus de 420 restaurants traditionnels Pizza Pizza, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.pizzapizza.ca/ceto ou suivez Pizza Pizza sur Instagram et Twitter @PizzaPizzaLtd.

À propos de Pizza Pizza limitée

Pendant plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée a adopté la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous », et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Pizza Pizza exploite un centre d'innovation et de formation à Etobicoke (Ontario) comportant une cuisine laboratoire où travaillent concepteurs de produits et cuisiniers. Le groupe est responsable des impressionnantes innovations au menu de l'entreprise, dont la croûte de chou-fleur et les garnitures de protéines végétales. Comptant plus de 750 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

