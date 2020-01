Morneau Shepell remporte le prix d'excellence Argent en technologie 2019 du Brandon Hall Group





TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie qui adopte une approche intégrée du mieux-être, a remporté le prix convoité d'excellence Argent du Brandon Hall Group, dans la catégorie de la meilleure avancée en technologie liée à la gestion des ressources humaines.



Le prix a été remis pour la solution de mieux-être global SynerVie par Morneau Shepell qui aide les organisations à soutenir efficacement le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés à chaque étape de leur cheminement. La plateforme SynerVie adopte une approche totalement différente des services axés sur la santé et le mieux-être des employés, qui permet aux organisations clientes de répondre à leurs besoins de plus en plus complexes en matière de santé et de mieux-être, car elle anticipe les problèmes avant qu'ils ne surviennent et met l'accent sur les récompenses, la connexion, la prévention et l'intervention.

« Morneau Shepell est ravie d'avoir remporté le prix d'excellence Argent du Brandon Hall Group pour sa solution de mieux-être global SynerVie, annonce Neil King, président de SynerVie et vice-président exécutif de Morneau Shepell. La plateforme SynerVie représente une véritable avancée technologique en matière de ressources humaines, combinant un programme d'aide aux employés digne de confiance avec des fonctionnalités qui permettent aux gens de rester connectés, de bâtir une culture organisationnelle et de favoriser le mieux-être global des gens partout dans le monde. C'est un honneur de voir notre solution hors pair récompensée pour son caractère unique et son excellence par le prestigieux Brandon Hall Group. »

Cette année, Morneau Shepell est la seule organisation à gagner un prix d'excellence en technologie pour sa solution de mieux-être des employés.

« Les prix d'excellence en technologie sont décernés aux organisations les plus innovantes. Notre programme évalue non seulement la solution en elle-même, mais également les avantages que peuvent en retirer le personnel en gestion des ressources humaines, l'entreprise et le client. Voilà ce qui fait toute la différence - si la technologie a un effet positif sur l'entreprise. Les lauréats du prix d'excellence en technologie réussissent ce test avec brio », a déclaré Rachel Cooke, chef de l'exploitation du Brandon Hall Group et chef du programme de remise de prix.

« Un prix d'excellence en technologie valide également la vision de l'équipe de développement technologique, la sagesse de l'investissement de l'entreprise dans la solution et la valeur que la technologie apporte à l'utilisateur », a déclaré Mike Cooke, chef de la direction du Brandon Hall Group.

Un groupe d'experts chevronnés et indépendants de l'industrie, ainsi que des analystes d'expérience et des cadres supérieurs du Brandon Hall Group ont évalué les candidatures en fonction des critères suivants :

Produit : Quelle a été l'innovation révolutionnaire du produit?

Quelle a été l'innovation révolutionnaire du produit? Différenciateurs uniques : Qu'est-ce qui rend le produit unique et en quoi se distingue-t-il des produits concurrents?

Qu'est-ce qui rend le produit unique et en quoi se distingue-t-il des produits concurrents? Proposition de valeur : Quel problème le produit résout-il ou à quel besoin ce produit répond-il?

Quel problème le produit résout-il ou à quel besoin ce produit répond-il? Résultats mesurables : Quels sont les avantages que les clients peuvent s'attendre à tirer de l'utilisation de ce produit?

La liste complète des lauréats du prix d'excellence en technologie remis par le Brandon Hall Group est disponible ici.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

À propos du Brandon Hall Group, Inc.

Avec plus de 10 000 clients dans le monde et 20 ans d'expérience dans la prestation de services de recherche et de consultation de calibre mondial, le Brandon Hall Group est l'organisation de recherche la plus connue et la mieux établie dans le secteur de l'amélioration du rendement. Nous menons des recherches qui stimulent le rendement et fournissent des renseignements stratégiques aux cadres supérieurs et aux praticiens responsables de la croissance et des résultats de leur entreprise.

Le Brandon Hall Group dispose d'un leadership éclairé, d'un vaste répertoire de recherche et d'une expertise en matière d'apprentissage et de perfectionnement, de gestion du talent, de développement du leadership, d'acquisition de talents et de ressources humaines. Au coeur de notre offre se trouve un programme d'adhésion qui favorise l'excellence par le contenu, la collaboration et la communauté. Nos membres ont accès à des recherches qui les aident à prendre les bonnes décisions au sujet des personnes, des processus et des systèmes, ainsi qu'à des services-conseils axés sur la recherche et adaptés à leurs besoins. (www.brandonhall.com)

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :