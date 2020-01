Orville Redenbacher célèbre 50 ans de souvenirs créés en partageant un bol de maïs soufflé parfaitement éclaté





TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Orville Redenbacher, une marque de Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG ) célèbre son 50e anniversaire à titre de collation favorite du public, parfaite à déguster seul ou avec toute la famille.

«?Le maïs soufflé Orville Redenbacher s'inscrit parmi les traditions familiales depuis des générations. Nous nous estimons également privilégiés de partager notre héritage et de faire partie de la vie de millions de Canadiens!?», a déclaré Ian Roberts, vice-président et directeur général de Conagra Brands Canada. «?Alors que nous célébrons cet événement marquant avec Orville Redenbacher, nous souhaitons nous remémorer l'évolution de cette populaire collation légère et croquante au fil des décennies.?»

Ayant pour objectif de créer le meilleur maïs à éclater au monde, le légendaire Orville Redenbacher, un passionné d'agriculture, a mis au point une méthode unique lui permettant de cultiver les grains de maïs que nous aimons tant. Inspiré par ses traditions familiales, Redenbacher a perfectionné son maïs à éclater en 1965. En 1984, il a lancé le premier maïs à éclater au four à micro-ondes de longue conservation. Orville Redenbacher s'est éteint en 1995, mais grâce à une sélection judicieuse des agriculteurs et des terres utilisées pour faire pousser le maïs à éclater gourmet dont nous nous régalons encore aujourd'hui, son héritage reste bien vivant. En 2005, le premier maïs soufflé sans gras trans, Smart Pop!, a été lancé auprès des consommateurs canadiens.

Le maïs gourmet à éclater Orville Redenbacher est offert en plusieurs types (maïs à éclater au micro-ondes, maïs soufflé prêt-à-manger et grains de maïs prêts à éclater), formats et saveurs qui conviennent à tous les styles de vie, à tous les goûts et à toutes les occasions.

Visitez le site Web d'Orville Redenbacher Canada au orville.ca pour obtenir la liste de tous les produits, l'information nutritionnelle et d'excellentes idées de recettes. Partagez votre amour du maïs soufflé avec d'autres Canadiens sur les médias sociaux et suivez Orville sur Facebook et Instagram @OrvilleCanada.

Le maïs à éclater au micro-ondes, le maïs soufflé prêt à manger et les grains de maïs prêts à éclater Orville Redenbacher sont vendus dans tous les détaillants alimentaires, les détaillants de masse, les entrepôts-clubs, les pharmacies et les détaillants alimentaires à rabais à l'échelle du Canada.

AU SUJET DE CONAGRA

Conagra Brands conjugue son riche héritage dans la production d'aliments de qualité à une précision accrue et à un fort esprit d'entreprise. La société transforme son modèle d'exploitation pour répondre aux besoins des clients et des consommateurs de façon simple et intelligente. Conagra modernise ses marques alimentaires emblématiques, tire profit de nouvelles occasions d'affaires et s'adapte à un marché en constante évolution tout en conservant une culture axée sur les occasions de croissance et la valeur actionnariale.

