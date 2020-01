Suzane Landry nommée au poste de vice-présidente, Développement de contenu et programmation de langue française, de Bell Média





MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Suzane Landry a été nommée aujourd'hui au poste de vice-présidente, Développement de contenu et programmation de langue française chez Bell Média, une nomination qui prend effet immédiatement.

L'annonce a été faite par la présidente de Bell Média Québec Karine Moses, nommée plus tôt aujourd'hui présidente, direction du Québec de Bell. Elle devient ainsi responsable des affaires commerciales et gouvernementales, en plus des investissements communautaires de l'entreprise à l'échelle de la province.

Relevant de Karine Moses, Suzane Landry sera responsable du leadership et de la direction stratégique de l'ensemble de la programmation, de la planification, du contenu original et des acquisitions pour toutes les plateformes francophones de Bell Média, à l'exception des contenus sportifs.

« Suzane apporte avec elle une vaste connaissance de l'industrie qui nous permettra d'accroître notre leadership de production de contenus de langue française, d'en propulser l'innovation numérique, et de faire évoluer notre stratégie multiplateforme », a déclaré Mme Moses.

« C'est avec enthousiasme que je me joins à une équipe reconnue pour son dévouement envers les créateurs, et qui a à coeur d'investir dans les contenus de langue française originaux. Avec cette équipe de grand talent et les producteurs d'ici, nous allons développer, pour l'ensemble des plateformes, des contenus qui se distinguent et qui, surtout, rejoignent les Québécois », a ajouté Mme Landry.

Journaliste de formation, Suzane Landry a débuté sa carrière il y a presque 30 ans, comme reporter. Elle s'est ensuite tournée vers la production télévisuelle, concevant et produisant des contenus pour plusieurs télédiffuseurs. En plus de posséder une solide expérience en création de contenu, en gestion de marque et en production, Mme Landry a oeuvré pendant 13 ans en programmation. Elle a passé les six dernières années à titre de responsable du portefeuille des chaînes spécialisées de divertissement de Québecor.

À propos de Bell Média Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision francophones spécialisées et payantes au Québec, notamment Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop, et possède actuellement quatre des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont sept des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également RDS (la première chaîne sportive du Québec), CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec) et plus de 40 sites Web et propriétés numériques, notamment RDS Direct. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 14 collectivités qui font toutes partie de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

