Gift of Life Donor Program : 12ème année consécutive en tête des dons d'organes aux États-Unis





La région bat une fois de plus deux records aux États-Unis, affichant une générosité extraordinaire et un leadership clinique : le plus grand nombre de donneurs d'organes et de transplantations qui ont sauvé des vies

PHILADELPHIE, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Pour la 12ème année consécutive, Gift of Life Donor Program est la principale organisation de collecte d'organes (OPO) du pays, coordonnant le plus grand nombre d'organes qui sauvent des vies pour une transplantation entre toutes les 58 OPO aux États-Unis.

Gift of Life a une nouvelle fois battu deux records nationaux en 2019, avec les nombres totaux annuels les plus élevés pour les donneurs et les transplantations d'organes jamais enregistrés pour une OPO aux États-Unis. La région Gift of Life a été à la tête du pays dans les catégories :

Le plus grand nombre de donneurs d'organes ? elle a coordonné les dons sauvant des vies provenant de 664 donneurs d'organes

? elle a coordonné les dons sauvant des vies provenant de 664 donneurs d'organes Le plus grand nombre d'organes transplantés ? les dons ont donné lieu à 1 865 transplantations d'organes

Le taux annuel de dons de Gift of Life, 59 donneurs d'organes sur une population d'un million, et le taux annuel de transplantation, 167 transplantations sur une population d'un million, figurent parmi les plus élevés au monde.

« Chaque jour, notre personnel dévoué travaille sans relâche et fait tout ce qu'il peut pour sauver la vie de plus de 5 000 hommes, femmes et enfants dans notre région qui sont dans l'attente d'un organe qui leur sauvera la vie », explique le PDG de Gift of Life, Howard M. Nathan. « Le personnel est soutenu par la communauté la plus généreuse dans le pays et par les hôpitaux et centres de transplantation les plus sophistiqués du pays. Ensemble, nous avons créé un modèle international de soins compatissants, d'excellence clinique et de partenariat avec la communauté ». Écoutez la décision altruiste de Markita Lewis de faire don des organes de son fils pour sauver la vie de trois enfants : https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/

En 2019, Gift of Life a également prélevé du tissu améliorant la vie sur 2 677 donneurs, à savoir 1 305 donneurs du système locomoteur et 2 234 donneurs de cornée. Ces dons peuvent profiter à plus de 100 000 personnes, avec des dons d'os pour des blessures orthopédiques et liées aux sports, des dons de peau pour traiter des brûlés et pour la chirurgie reconstructive, des dons de valvules pour réparer des malformations dangereuses pour la vie et des cornées pour offrir le don de la vie. Dans cette vidéo, Carrie Dailey explique comment un don de tissu lui a rendu l'usage de ses bras et lui a donné la possibilité de poursuivre son rêve qui était d'être infirmière : https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/

Leader dans le développement de la communauté

Gift of Life s'associe à 128 hôpitaux de soins aigus et 15 centres de transplantation dans toute la région dans son réseau qui sauve des vies.

« Grâce à notre mission commune qui est de sauver des vies et de prodiguer des soins compatissants, le personnel de Gift of Life et les équipes de soins hospitaliers critiques travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour garantir aux familles qu'elles ont la possibilité de sauver et de réparer des vies grâce à des dons d'organes et de tissu », explique le vice-président des services cliniques pour Gift of Life, Richard D. Hasz. « Ces partenariats extraordinaires de professionnels dévoués et engagés érigent une solide culture du don dans toute la région ». Gift of Life salue chaque année les hôpitaux avec son Gift of Life Award pour avoir favorisé le don d'organes. Écoutez les lauréats de cette année parler des soins prodigués aux familles et de leur partenariat avec Gift of Life : https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/

Environ 113 000 personnes sont en attente d'un organe qui leur sauvera la vie aux États-Unis et, chaque jour, 20 personnes décèdent pendant qu'elles attendent. Dans la région Gift of Life, qui englobe la partie orientale de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware, on dénombre actuellement plus de 5 000 hommes, femmes et enfants en attente d'une transplantation qui leur sauvera la vie. Le pourcentage des personnes inscrites en tant que donneurs d'organes dans le registre des titulaires de permis de conduire dans leur État sont : 49,4 pour cent en Pennsylvanie, 36 pour cent dans le New Jersey et 52 pour cent dans le Delaware.

« Nous avons l'immense privilège de servir la communauté qui est la plus généreuse dans le pays en termes de dons », explique le vice-président de l'administration et le conseil général pour Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. « Il reste toutefois qu'une meilleure communication et une plus grande sensibilisation à propos de la pénurie d'organes demeure une question critique de santé publique. Nous prions chacun de s'inscrire en tant que donneur et de rejoindre notre mission. Notre vision est qu'un jour, aucune personne ne mourra pendant qu'elle attend un organe. »

L'inscription sur donors1.org ne prend que 30 secondes.

Leader dans l'appui à la communauté

En tant que région de premier plan pour les soins de santé, Philadelphie est une destination pour les patients qui subissent une transplantation. Gift of Life Family House propose un logement abordable, des repas et des services d'appui pour les patients qui subissent une transplantation et leur famille. En 2019, le personnel et les volontaires de Gift of Life Family House ont offert 9 401 nuitées de soins à 16 840 hôtes, 33 680 repas et 1 164 trajets à destination et en provenance des hôpitaux. Depuis son ouverture en juillet 2011, et avec l'appui de la communauté, la Family House a offert 66 326 nuitées pour 121 682 hôtes, servi plus de 243 364 repas et fourni plus de 9,3 millions de dollars en soins subventionnés pour les familles. En 2019, le taux d'occupation de Family House a été de 86 pour cent, avec 121 nuits à pleine capacité, ce qui a donné lieu à l'ajout de deux nouvelles chambres grâce au soutien généreux de la communauté. Pour soutenir Gift of Life Family House et les familles concernées par une transplantation, rendez-vous sur : https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout

Le plus grand rassemblement annuel de Gift of Life et événement de collecte de fonds est le Donor Dash, qui fêtera cette année son 25ème anniversaire le 19 avril au Philadelphia Museum of Art. Organisé chaque année pendant le National Donate Life Month, le Dash célèbre le pouvoir de la transplantation d'organes et de tissu de sauver des vies. Depuis son établissement en 1996, un quart de million de personnes ont assisté au Dash, et son message qui sauve des vies a touché des millions de personnes grâce aux médias et à la participation de la communauté. Rien que ces cinq dernières années, le Dash a rassemblé 3 millions de dollars en faveur des dons d'organes et de tissu. Découvrez les grands moments du Donor Dash et l'importance de cet événement incontournable : https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/

Tous les deux ans, Gift of Life envoie la plus grande équipe itinérante aux Donate Life Transplant Games of America, un événement majeur pour la réussite des dons et des transplantations d'organes. Les athlètes qui y participent sont des donneurs vivants et des receveurs d'organes et de tissu. Gift of Life s'est fait le champion de ce formidable événement depuis sa création en 1982. Team Philadelphia retournera aux Transplant Games en juillet 2020 aux Meadowlands dans le New Jersey. Regardez les grands moments de la performance primée de Philadelphie aux Donate Life Transplant Games of America 2018 : https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/

Leader dans l'innovation et l'enseignement

Gift of Life est reconnue à travers le monde pour son leadership et ses travaux de recherche dans le domaine des dons d'organes et de tissu. Le Gift of Life Institute est le leader international dans l'enseignement concernant les dons d'organes et de tissu, formant près de 10 500 professionnels provenant de 39 pays depuis sa création en 2004 ? y compris l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Japon, le Mexique, les Philippines et les Émirats arabes unis. L'Institut a également facilité plus de 400 ateliers avec 58 OPO et plusieurs banques de tissu.

Transplant Pregnancy Registry International (TPR) de l'Institut étudie la parentalité post-transplantation et les effets des médicaments sur la fertilité et la grossesse. Depuis 1991, TPR a suivi plus de 4 800 résultats de grossesse post-transplantation, et partagé des informations avec d'innombrables receveurs de transplantions et leurs équipes de soins prenant des décisions de contrôle des naissances. TPR est le seul registre de son type dans le monde. Son équipe a présenté ses résultats dans plus de 70 revues à comité de lecture et lors de 520 forums académiques à travers le monde.

Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program est une organisation sans but lucratif de collecte d'organes désignée par les autorités fédérales, qui collabore avec 128 hôpitaux de soins aigus et 15 centres de transplantation pour servir 11,2 millions de personnes dans la partie orientale de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. Grâce à sa communauté altruiste, Gift of Life a, ces 12 dernières années, coordonné le plus grand nombre d'organes qui sauvent des vies en vue de leur transplantation aux États-Unis. Son taux de dons annuel figure parmi les plus élevés dans le monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné plus de 50 000 organes qui sauvent des vies en vue de leur transplantation, et environ 1,5 million de transplantations de tissu ont été possibles grâce à la générosité des donneurs et de leur famille. Un donneur d'organes peut sauver la vie de jusqu'à huit personnes, et un donneur de tissu peut améliorer la vie de plus de 75 autres. Pour plus d'informations ou vous inscrire, rendez-vous sur donors1.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1061260/GLDP_2019_EOY_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625153/Gift_of_Life_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :