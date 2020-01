Bell souhaite la bienvenue à Mirko Bibic, nouveau président et chef de la direction





Le 14 e chef de la direction de Bell dirigera la plus grande entreprise de télécommunications au Canada dans sa 140 e année d'existence

MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) (Bell) accueille aujourd'hui Mirko Bibic à titre de président et chef de la direction et annonce sa nomination aux conseils d'administration de BCE et de Bell Canada. M. Bibic assume maintenant les fonctions de chef de la direction à la suite du départ à la retraite de George Cope, hier.

« Nous souhaitons la bienvenue à Mirko Bibic à titre de nouveau chef de la direction. Il dirigera Bell afin d'offrir aux Canadiens tous les avantages liés aux communications numériques du futur, a déclaré Gordon Nixon, président du Conseil, BCE et Bell Canada. Leader expérimenté qui a contribué à chaque aspect de la transformation de Bell en tant que chef de file de l'innovation en matière de communications au Canada, Mirko possède la vision, les compétences et l'expérience nécessaires pour miser sur les forces de Bell en tant que première entreprise de communications au pays et pour offrir de la valeur à tous nos partenaires. »

« C'est un honneur que d'être à la tête de l'équipe Bell, alors que nous amorçons notre 140e année de service auprès des Canadiens depuis notre fondation, ici à Montréal, en 1880, et nous remercions George Cope pour son leadership quant à l'établissement de solides fondations pour nos futurs succès. Nous avons hâte de faire profiter nos clients, nos collectivités, nos investisseurs et nos employés de toutes les occasions offertes par la nouvelle ère des communications numériques intégrées », a affirmé M. Bibic.

« L'objectif de Bell est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Nos impératifs stratégiques définissent nos forces en matière de réseaux, d'innovation sur le plan des services et de création de contenu, permettant à l'équipe Bell d'assurer une croissance continue et un leadership en matière d'innovation dans un marché des communications en constante évolution, a déclaré M. Bibic. Les connexions quasi instantanées de la fibre optique et du service 5G à venir, ainsi que les perspectives qu'offrent l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les nouvelles plateformes de contenu entraîneront des occasions sans précédent pour les consommateurs, les entreprises et les collectivités. Le rôle de l'équipe Bell est de promouvoir l'expérience client dans un nouveau monde de possibilités en matière de communication. »

Les six impératifs stratégiques de Bell

Bâtir les meilleurs réseaux : Accroître le leadership de Bell en matière de réseaux de prochaine génération grâce à des investissements continus dans les connexions entièrement optiques à domicile et au travail dans plus d'emplacements, une connectivité rurale accrue avec le service Internet résidentiel sans fil et le lancement prochain du service 5G. Stimuler la croissance grâce à des services innovateurs : Exploiter la supériorité de notre réseau pour fournir des services de communications intégrés novateurs aux consommateurs et entreprises du pays, y compris l'Internet le plus rapide et le meilleur réseau Wi-Fi, les services mobiles de la plus haute qualité et un éventail croissant de solutions Internet des objets de prochaine génération, de produits de maison intelligente et de solutions d'affaires, comme les services de réseau virtuel. Offrir le contenu le plus captivant : Informer et mobiliser le public en adoptant une approche unifiée pour offrir nos meilleurs plateformes de service télé, de médias et de divertissement, en tirant parti de nos marques reconnues et de notre leadership en matière de création de contenu, afin d'offrir aux Canadiens leur contenu favori sur les plateformes de leur choix. Promouvoir l'expérience client : Offrir une expérience client positive aux consommateurs et aux clients d'affaires en faisant en sorte qu'il soit plus facile de faire affaire avec Bell à tous les niveaux, du magasinage à l'achat, en passant par l'installation et le soutien après-vente. Gérer avec agilité et selon une structure de coûts efficace : Améliorer notre excellence opérationnelle et tirer parti de notre structure de coût inégalée dans un marché hautement concurrentiel en mettant l'accent sur l'efficacité et un contrôle rigoureux des coûts dans tous nos secteurs d'activité. Investir dans notre équipe et soutenir son engagement : Reconnaître l'importance de notre équipe dans le succès concurrentiel de Bell en renforçant notre culture de travail maintes fois primée au moyen de nouvelles technologies et de ressources de soutien. Offrir de meilleures occasions de développement pour permettre aux membres de notre équipe diversifiée et dynamique d'atteindre leur plein potentiel.

Le point sur l'équipe de direction de Bell

M. Bibic a également dévoilé l'équipe de haute direction de Bell restructurée, en fonction aujourd'hui.

« Je suis fier d'accueillir Claire Gillies et Karine Moses au sein de l'équipe de haute direction de Bell et d'annoncer les nouvelles responsabilités pour les hauts dirigeants Blaik Kirby et John Watson, a indiqué M. Bibic. Ces leaders chevronnés apporteront tous leur dévouement, leurs compétences éprouvées et leur vaste expérience au sein des diverses unités d'affaires de Bell dans le but de diriger l'exécution de notre stratégie de croissance. »

Blaik Kirby devient président de groupe, Bell Mobilité, services résidentiels et petites entreprises. Précédemment président de Bell Mobilité, M. Kirby a occupé plusieurs postes de direction et en marketing depuis qu'il s'est joint à Bell en 2005 à titre de vice-président, stratégie de l'entreprise.

Claire Gillies a été promue au poste de présidente, Bell Mobilité. Précédemment première vice-présidente, vente au détail, Mme Gillies est entrée au service de Bell en 2000. Elle a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes en marketing, en ventes et en gestion des canaux, notamment à titre de présidente de La Source, une filiale de Bell.

Karine Moses a été promue au poste de présidente, direction du Québec. Mme Moses, qui continuera d'assumer ses fonctions de présidente, Bell Média Québec, s'est jointe à Bell en 1997. Elle a occupé des postes de haute direction au sein des groupes Réseau, Services extérieurs et Média de Bell. Mme Moses succède à Martine Turcotte, antérieurement présidente, direction du Québec, qui prend sa retraite.

John Watson devient président de groupe, expérience client. Il continuera de diriger l'exploitation du service à la clientèle et le soutien aux opérations dans son exécution de l'impératif de Bell visant à promouvoir l'expérience client. Précédemment vice-président exécutif, services opérationnels clientèle, M. Watson s'est joint à Bell en 2010 à titre de premier vice-président, exploitation.

À propos de Mirko Bibic

Précédemment chef de l'exploitation de Bell, M. Bibic occupe le poste de président et chef de la direction de BCE et Bell Canada dès aujourd'hui. Il a également occupé les postes de vice-président exécutif, développement de l'entreprise de Bell et de chef des affaires juridiques et réglementaires. C'est en 2004 qu'il s'est joint à l'équipe Bell comme premier vice-président, affaires réglementaires.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de l'équipe de la haute direction de Bell sur le site Web BCE.ca, récemment mis à jour. Pour en savoir davantage au sujet des produits et services de Bell, veuillez visiter le site Bell.ca.

La dixième édition de la Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Le mercredi 29 janvier marque la 10e édition annuelle de la Journée Bell Cause pour la cause, et la campagne de sensibilisation nationale 2020 de l'initiative en santé mentale débute aujourd'hui. Veuillez vous joindre à nous pour discuter des façons dont nous pouvons avoir une influence positive en ce qui a trait à la santé mentale par la prise d'actions, grandes et petites, qui améliorent la vie des personnes vivant avec des maladies mentales.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant des services sans fil à large bande, de télévision, d'Internet et de communications d'affaires de pointe par l'entremise de Bell Canada, Bell Aliant, Bell MTS et d'autres grandes marques, aux côtés des principaux médias canadiens de création de contenu de Bell Média. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

