Martha Stewart s'associe à Subway(MD) Canada et à Beyond Meat(R) pour le lancement des NOUVEAUX sandwichs Boulettes Beyond Meat(R) à base de plantes

L'experte en art de vivre s'associe à SubwayMD pour le lancement des NOUVEAUX sandwichs Boulettes Beyond MeatR par le biais d'une vidéo satyrique où elle offre ses conseils pour cultiver ses propres Boulettes Beyond MeatR

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les consommateurs peuvent dorénavant savourer les NOUVEAUX sandwichs Boulettes Beyond MeatR, une exclusivité de SubwayMD Canada. Le sandwich Boulettes Beyond MeatR à base de plantes n'a rien à envier aux traditionnelles boulettes de viande de SubwayR. Et il regorge de protéines - 24 grammes par sandwich de 6 po.

Les Boulettes Beyond MeatR d'origine végétale sont nappées de la légendaire et irrésistible sauce marinara de SubwayMD Canada, saupoudrées de parmesan râpé, on y ajoute une couche de fromage mozzarella et Monterey Jack et le tout est grillé à la perfection pour créer le sandwich Boulettes Marinara Beyond MeatR.

Pour souligner le lancement de ce sandwich incroyablement savoureux, la chaîne de restaurants a publié une vidéo tout aussi incroyable mettant en vedette l'experte en art de vivre Martha Stewart. Martha nous fait part de ses astuces horticoles dans un monde où les boulettes poussent réellement dans les arbres.

De l'empotage à la récolte, Martha sait que la culture des plants de Boulettes Beyond MeatR demande beaucoup de soin. Elle y dévoile son guide pratique « de la graine au sandwich » en huit semaines pour les cultivateurs de Boulettes Beyond MeatR en herbe.

Nous savons bien que les boulettes ne poussent pas réellement dans les arbres. Par contre, nos délicieuses Boulettes Beyond MeatR sont bien réelles et vous pouvez dès maintenant en faire l'essai dans les restaurants SubwayMD Canada participants d'un bout à l'autre du pays.

« Martha est la partenaire idéale pour annoncer les lancement national du sandwich Boulettes Marinara Beyond MeatR au Canada », commente Cristina Wells, directrice principale du marketing de SubwayMD Canada. « Son pouce vert et les prouesses culinaires de Martha en font la personne toute désignée pour expliquer les soins horticoles incroyables qu'exige la production de la Boulette Beyond MeatR. »

« J'ai été conquise dès qu'on m'a dit que SubwayMD allait présenter 'une extraordinaire nouvelle protéine à base de plantes', parce que ça s'inscrit parfaitement dans mon style de vie », affirme Martha Stewart. « Les nouveaux sandwichs Boulettes Beyond MeatR sont vraiment délicieux, et l'on peut dire que je m'y connais en matière de goût. »

« Nous sommes fiers d'offrir les Boulettes Beyond MeatR dans des milliers de restaurants SubwayMD partout au Canada, ce qui fera découvrir le goût délicieux et les avantages des protéines d'origine végétale Beyond Meat à un plus grand bassin de consommateurs », se réjouit Ethan Brown, fondateur et PDG de Beyond Meat. « Avec ses 24 g de protéines par sandwich de 6 po, la Boulette Beyond MeatR est une option rassasiante qui suscitera l'enthousiasme des fans de SubwayMD d'aujourd'hui et de demain. »

SubwayMD Canada s'est associée à Beyond Meat pour ajouter de nouveaux sandwichs préparés avec des protéines d'origine végétale dans le cadre de sa perpétuelle quête d'innovation culinaire. Les NOUVEAUX sandwichs Boulettes Beyond MeatR offrent encore plus de choix pour personnaliser son sandwich. Vous pouvez essayer le nouveau sandwich Boulettes Marinara Beyond MeatR ou demander le pain, les légumes et la sauce de votre choix.

Le NOUVEAU sandwich Boulettes Marinara Beyond MeatR est offert dans les restaurants participants.

À propos des restaurants SubwayMD

SubwayMD offre une alternative fraîche à la restauration rapide traditionnelle et sert tous les jours 7 millions de sandwichs préparés sur commande. Notre clientèle canadienne peut choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. Au Canada, les propriétaires franchisés des quelque 3 200 restaurants SubwayMD sont fiers de leur intégration dans les collectivités où ils exercent leurs activités, assurant plus de 30 000 emplois dans une multitude de collectivités d'un bout à l'autre du pays.

L'expérience SubwayMD est également offerte en ligne au http://www.Subway.com et par l'entremise de l'application SubwayMD, déjà en fonction dans plusieurs marchés et disponible dans l'App Store Apple et Google Play.

La société, fondée en 1965 par Fred DeLuca à l'âge de 17 ans avec un ami de la famille, le Dr Peter Buck, est toujours une entreprise familiale, avec plus de 21 000 franchisés dans des collectivités des quatre coins du monde.

À propos de Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND), l'une des entreprises alimentaires ayant connu la croissance la plus rapide aux États-Unis, offre un portefeuille complet de protéines d'origine végétale révolutionnaires. Depuis sa fondation en 2009, Beyond Meat est fidèle à sa mission : utiliser des ingrédients simples d'origine végétale de façon créative pour reproduire le goût, la texture et les autres attributs sensoriels de produits à base de viande, tout en offrant les avantages nutritionnels et environnementaux des protéines d'origine végétale. La promesse de la marque Beyond Meat, « Eat What You Love » (Mange ce que tu aimes), affirme sa conviction que ses produits à base de protéines d'origine végétale permettent aux consommateurs d'apprécier davantage leurs plats favoris en tenant compte de leurs préoccupations en matière de santé humaine, de changements climatiques, de conservation des ressources et de bien-être animal. La gamme de protéines d'origine végétale fraîches ou congelées de Beyond Meat est vendue dans plus de 58 000 commerces de détail et de service alimentaire répartis dans 50 pays à travers le monde. Visitez le www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter.

