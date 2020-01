Une année faste pour Pointe-à-Callière en 2019 - La cité d'archéologie et d'histoire continue d'attirer les foules





MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pointe-à-Callière a vécue une année extrêmement faste en 2019 en renouvelant deux de ses expositions permanentes et en présentant trois expositions temporaires de calibre internationales. Les sujets extrêmement diversifiés abordés à travers les expositions et les activités culturelles ont su attirer 504 793 visiteurs au Musée au courant de la dernière année. Il s'agit de la deuxième année la plus fréquentée pour Pointe-à-Callière depuis sa création.

Les nouvelles technologies mises en valeur

En avril dernier, Pointe-à-Callière inaugurait le nouveau spectacle multimédia Générations MTL, projeté sur une installation scénique immersive unique au monde. En plus de recevoir une réception très positive du public, ce spectacle a été récompensé aux Muse Design Awards 2019, une compétition internationale visant à récompenser les professionnels du monde du design et de la créativité. Le Musée a aussi proposé une nouvelle version de ses personnages virtuels en mettant à profit les développements les plus récents en reconnaissance vocale, en intelligence artificielle et en animation 3D en temps réel. « Les nouvelles technologies nous permettent de faire vivre différentes expériences aux visiteurs, et surtout de donner vie à l'histoire et à un site archéologique exceptionnel. Nous le voyons de plus en plus auprès des visiteurs, les efforts déployés pour offrir une muséologie interactive et immersive sont extrêmement appréciés par le public », explique Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Callière.

Un accès privilégié à des pièces rarement présentées

L'un des moments marquants pour le Musée en 2019 a été la présentation de l'exposition À table! Le repas français se raconte, entièrement imaginée et réalisée par Pointe-à-Callière. Cette exposition, l'une des premières à aborder le sujet du repas gastronomique des Français, reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, a permis de présenter des objets d'exception qui dans certains cas n'avaient jamais quitté la France. Cette réalisation du Musée a d'ailleurs séduit plusieurs institutions muséales françaises et l'exposition sera amenée à voyager notamment à Sèvres, Cité de la céramique en 2020.

Pointe-à-Callière a aussi été en mesure d'obtenir des prêts importants et précieux de la part des Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles pour l'exposition Les Incas... c'est le Pérou!, présentée en exclusivité nord-américaine jusqu'au 13 avril prochain. Certains des objets de plumes ou de textiles extrêmement anciens qui y sont présentés sont si fragiles qu'ils ne seront plus en mesure de voyager ou d'être présentés à nouveau. « Après plus de 25 ans d'existence, Pointe-à-Callière a su acquérir une solide crédibilité auprès de nombreux prêteurs dans le monde et les liens créés nous permettent de présenter des pièces et objets d'exception aux Montréalais et aux visiteurs », explique Francine Lelièvre.

Le Musée a d'ailleurs eu la chance de prolonger d'un an la présentation de l'exposition Dans la Chambre des merveilles, qui regroupe plus de 1000 objets provenant du Musée des confluences et d'une dizaine d'institutions muséales et collectionneurs privés. Cette exposition qui présente l'univers singulier des cabinets de curiosités a été visitée par plus de 200 000 personnes en 2019, dont de nombreux enfants qui sont fascinés par les objets exotiques et parfois insolites. Celle-ci sera présentée jusqu'au 10 janvier 2021 à Pointe-à-Callière.

Le cirque à l'honneur au Musée à l'été 2020

Dès le 27 mai 2020, Pointe-à-Callière présentera une toute nouvelle exposition sur le cirque avec de nombreuses activités pour toute la famille. On y retracera l'histoire des premières représentations de troupes de cirque itinérantes d'Europe et d'ailleurs jusqu'aux flamboyants spectacles internationaux d'aujourd'hui. Cette exposition permettra de mettre en lumière comment les arts du cirque se sont rapidement implantés et développés au Québec et à Montréal ces dernières décennies. Créée et imaginée par Pointe-à-Callière, cette exposition rendra hommage à cet art qui fait rayonner Montréal sur la scène internationale par la présentation de plus de 350 objets. Costumes, décors, oeuvres d'art, accessoires, maquettes, objets cultes, équipement d'entraînement ou d'arrière-scène seront complétés par des archives, photos, extraits vidéos et projections. Le tout permettra de recréer un univers fantastique où le visiteur vivra une aventure inoubliable au contact d'un patrimoine extraordinaire.

