Egis Technology Inc. annonce un chiffre d'affaires de 628 millions de nouveaux dollars de Taïwan en décembre 2019





TAIPEI, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462 : TWO) annonce un chiffre d'affaires mensuel de 628 millions de nouveaux dollars de Taïwan pour décembre 2019, en hausse de 19,2 % par rapport à novembre 2019 et de 121,4 % par rapport à décembre 2018.

Sur une base trimestrielle, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 2019 a légèrement fléchi, de 4,1 % en glissement trimestriel, ce qui est conforme à la tendance saisonnière observée chez nos homologues sans usine de fabrication de circuits intégrés et conforme à ce que nous avons communiqué lors de notre précédente conférence sur les résultats.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'élève à 7 milliards 358 millions de nouveaux dollars de Taïwan, soit un nouveau record et une progression de 24,5 % d'une année à l'autre.

À propos d'Egis Technology Inc.

Grand fournisseur de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (TWO : 6462) se spécialise dans l'apport de solutions clé en main complètes grâce aux performances supérieures de ses capteurs et à la fonctionnalité de ses logiciels. Son algorithme d'adaptation en propriété exclusive offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA / TFR (taux de fausse acceptation / taux de faux rejet), tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie d'Egis, qui s'appuie sur les empreintes digitales, est d'avant-garde et représente un choix idéal pour un déploiement sur les dispositifs mobiles. En tant que membre du Conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à fournir sûreté et authentification à tous ceux qui sont dans le monde en ligne. Basé à Taipei (Taïwan), Egis dispose de succursales en Chine continentale et au Japon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.egistec.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 04:05 et diffusé par :