Traxens ouvre des bureaux en Chine pour répondre aux besoins croissants du marché de la logistique en Asie





Traxens, qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l'industrie de la logistique, annonce aujourd'hui l'ouverture de bureaux en Chine. En ligne avec la stratégie d'expansion internationale de Traxens, la société ouvre un bureau de représentation à Shenzhen, en Chine - son premier site hors de France - pour répondre à un besoin croissant de visibilité en Asie et à la nécessité d'avoir un ancrage local pour accompagner ses clients au niveau mondial.

M. Vincent Gu rejoint la société en tant que managing director Asie-Pacifique, apportant à Traxens sa grande expérience du marché chinois. Il a précédemment travaillé avec de grandes entreprises privées et publiques et a également occupé les postes de vice-président chez Innofidei et d'associé principal chez Cybernaut Invest.

Les solutions de Traxens fournissent des données complètes, précises et pertinentes sur le fret, grâce au suivi des actifs logistiques en transit partout dans le monde. La technologie IoT brevetée de Traxens offre une efficacité et une sécurité accrues, une plus grande transparence et une meilleure utilisation des actifs, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour tous les acteurs impliqués dans l'industrie logistique mondiale.

L'ambition de Traxens est d'augmenter l'intérêt de l'industrie maritime pour les conteneurs intelligents et de soutenir au niveau mondial les principales compagnies maritimes mondiales et les BCO (Beneficial Cargo Owners ? Grandes Entreprises qui utilisent le fret) les plus actifs. L'ouverture de ce nouveau bureau marque une étape importante. Cela contribuera à accroître l'assise de l'entreprise en termes de commerce mondial et de développement technologique et permettra également de faire connaître sa technologie de pointe visant l'écosystème 5G et IoT.

Le transport maritime est une industrie mondiale ; l'Asie joue un rôle clé dans le commerce international et les futurs développements technologiques de l'IoT liés à la 5G. Une présence plus tangible en Chine permettra à Traxens d'accroître sa visibilité lors des plus grandes conférences maritimes d'Asie, comme Intermodal et Transport Logistics, ainsi que de tisser des liens plus étroits avec les associations et les organismes de standardisation de la région.

« La connectivité et le big data sont deux technologies majeures qui permettent l'utilisation de solutions de suivi des conteneurs intelligents », déclare Jacques Delort, directeur général de Traxens. « La Chine jouera un rôle clé dans le développement mondial de la 5G, de l'IoT et du big data. Nous avons de plus en plus de clients dans cette région où s'opèrent des développements technologiques majeurs, il est donc vital pour Traxens d'être proche de ces clients et de faire partie de cet écosystème technologique. Nous nous réjouissons que Vincent Gu dirige notre bureau à Shenzhen et sommes impatients de poursuivre notre développement en Asie. »

A PROPOS DE TRAXENS

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables. Notre technologie IoT révolutionnaire fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux.

