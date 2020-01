Huion au CES 2020 : les tablettes graphiques annoncées dernièrement prêtes à inspirer les créatifs





LAS VEGAS, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Huion, fabricant professionnel de périphériques d'entrée d'écriture manuscrite, présente les dernières tablettes graphiques annoncées à l'occasion du Salon de l'électronique grand public (CES), événement de renommée mondiale où les visiteurs peuvent expérimenter de manière concrète les nouveaux produits et échanger des idées sur la conception ou le dessin avec des personnes partageant leur loisir ou métier.

La tablette à stylet Inspiroy HS611, spécialement développée pour les jeunes d'aujourd'hui en quête d'individualité, est disponible en trois couleurs - rouge corail, bleu étoilé ou gris cosmique. Outre ces différents choix de couleurs et ses caractéristiques techniques compétitives, la HS611 est la première tablette à stylet à proposer une barre multimédia intégrée en haut de l'écran. Il est ainsi possible de se ressourcer, voire d'être inspiré, grâce à la musique qui joue en même temps que l'on dessine sur la tablette. Le volume est facile à régler grâce aux touches tactiles de la barre multimédia, qui permet également de passer d'une chanson à l'autre et de changer le programme exécuté sur l'ordinateur.

Les utilisateurs préférant un écran à stylet plutôt qu'une tablette privilégieront le Kamvas 13, qui possède des ports doubles de type C et existe également en trois coloris; le Kamvas 13 est conçu pour répondre à la plus grande partie des attentes des artistes numériques, notamment des étudiants en art disposant d'un budget limité pour s'offrir un dispositif graphique d'entrée. Les professionnels de la création, en particulier les designers d'intérieur, travailleront sans doute plus facilement avec des tablettes graphiques plus larges et permettant davantage de flexibilité, telle que la Kamvas Pro 24. À l'heure actuelle, la Kamvas Pro 24, dotée d'un écran QHD et d'une résolution 2,5K, est le produit à la plus haute résolution fabriqué par Huion. Les 10 touches situées des deux côtés de la tablette peuvent être programmées séparément pour exécuter 20 fonctions différentes. En outre, les barres tactiles disposées symétriquement de chaque côté de l'appareil sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des utilisateurs droitiers comme gauchers - une fonctionnalité qui reflète bien la devise de Huion, à savoir garder les attentes de l'utilisateur à l'esprit, encourager la participation de l'utilisateur et atteindre les objectifs en se concentrant sur l'utilisateur.

Pour laisser libre cours à votre créativité, la partager et pour en savoir plus sur les produits Huion, visitez www.huion.com.

Pour les demandes média :

Carlos Lin

+86-18820178551

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057383/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057384/2.jpg

SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 03:00 et diffusé par :