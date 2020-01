Le système de neuromodulation de Bioness StimRouter® obtient le marquage CE pour le traitement de l'incontinence fécale





Le StimRouter est également disponible en Europe pour le traitement de la douleur chronique et de l'hyperactivité vésicale

VALENCIA, Californie, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bioness, Inc., le principal fournisseur de dispositifs médicaux avancés et soutenus sur le plan clinique, destinés au traitement de la douleur chronique provenant des nerfs périphériques, a annoncé que son système de neuromodulation StimRouter® avait obtenu le marquage CE pour le traitement de l'incontinence fécale (IF) dans toute l'Europe. Déjà agréé pour le traitement de la douleur chronique et de l'hyperactivité vésicale (OAB), les médecins en Europe pourront dorénavant traiter les patients atteints d'incontinence fécale en ciblant le nerf tibial, qui est situé à proximité de la cheville, à l'aide d'un petit implant.

L'incapacité pour les patients de contrôler leurs intestins peut directement porter atteinte à leurs interactions sociales et, globalement, à leur qualité de vie. Cette population non traitée et généralement sous-gérée est souvent confrontée à la dépression, à une baisse de l'estime de soi et à des comportements antisociaux générés par la peur et l'embarras. On estime que l'incontinence fécale touche environ 18 % de l'ensemble de la population. Souvent considérée comme un tabou, les gens peuvent être embarrassés à l'idée de discuter avec les professionnels de la santé, leurs amis ou leur famille de ce qu'ils vivent en raison de l'IF.

« Le StimRouter pour l'incontinence fécale est un implant minimalement invasif et relativement facile à utiliser qui place les électrodes conductrices à proximité du nerf tibial », explique le Dr Concha Perez, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. « Le patient sur lequel nous avons placé l'implant, qui était renvoyé par le Dr Cecilio Santander, un gastroentérologue, présente une amélioration importante et sensible de sa qualité de vie avec plus de 90 % de vie sans événement. »

Le StimRouter a déjà obtenu le marquage CE en février 2014 pour le traitement de la douleur chronique provenant des nerfs périphériques en complément d'autres options thérapeutiques non médicamenteuses, et également en février 2019 pour le traitement de l'hyperactivité vésicale (OAB). La procédure d'implant StimRouter nécessite une seule incision et est souvent réalisée en 30 minutes avec une anesthésie locale uniquement. Une petite télécommande portable permet au patient de commander et de personnaliser à distance son traitement.

« Le StimRouter change la vie des patients qui recherchent de nouvelles façons de traiter non seulement leur douleur mais également les affections qui ont un impact sur leur vie, comme l'incontinence fécale et l'hyperactivité vésicale», ajoute Todd Cushman, PDG de Bioness. « Cette nouvelle autorisation par les instances de réglementation, et la meilleure compréhension de la stimulation des nerfs périphériques, permet des utilisations innovantes du dispositif StimRouter en Europe, et permettra peut-être de favoriser son expansion aux États-Unis au-delà de son indication actuelle pour la douleur chronique à l'avenir. »

Pour de plus amples informations sur le StimRouter, rendez-vous sur www.stimrouter.com.

À propos du système de neuromodulation StimRouter®

StimRouter est approuvé par la FDA pour le traitement de la douleur chronique provenant des nerfs périphériques, exclusion faite de la douleur dans la région crânio-faciale. Le StimRouter est un dispositif médical de neuromodulation mini-invasif, composé d'une fine sonde implantée avec une électrode conductrice, d'un générateur externe d'impulsions (EPT) et d'un programmeur sans fil portatif pour le patient. Les signaux électriques sont transmis par voie transdermique depuis l'EPT à travers l'électrode, et tout au long de la sonde jusqu'au nerf ciblé. Le StimRouter est programmé selon les instructions du médecin pour répondre aux besoins du patient, mais il est contrôlé par le patient pour répondre aux besoins spécifiques et changeants de celui-ci en termes de prise en charge de la douleur.

À propos de Bioness, Inc.

Bioness est le principal fournisseur de technologies novatrices qui aident les personnes à retrouver leur mobilité et leur autonomie. Les solutions de Bioness englobent des systèmes de neuromodulation implantables et externes, des systèmes robotiques et des programmes de traitement s'appuyant sur des logiciels qui procurent des bienfaits fonctionnels et thérapeutiques aux personnes touchées par la douleur, par des troubles du système nerveux central et des blessures orthopédiques. Actuellement, Bioness offre six dispositifs médicaux dans son portefeuille commercial, qui sont distribués et vendus sur les cinq continents et dans plus de 25 pays à travers le monde. Nos technologies ont été mises en oeuvre dans les établissements les plus prestigieux et les plus respectés du monde et près de 90 % des meilleurs hôpitaux de rééducation des États-Unis utilisent actuellement une ou plusieurs solutions de Bioness. Bioness s'attèle particulièrement à aider de grands groupes de clients aux besoins non satisfaits en leur offrant des solutions innovatrices et fondées sur des données probantes. Nous allons continuer à développer et à mettre sur le marché de nouveaux produits qui répondent aux besoins croissants et changeants de nos clients. Les résultats varient d'une personne à une autre. Veuillez consulter un médecin qualifié pour déterminer si ce produit vous convient. Vous pouvez découvrir les contre-indications, les effets indésirables et les précautions à prendre en cliquant sur www.bioness.com.

