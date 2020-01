ALSAD Medical lance une nouvelle application innovante pour la gestion quotidienne de la santé





Cette innovation digitalise les soins des patients souffrant de problèmes rénaux et du diabète.

BUDAPEST, Hongrie, le 6 janvier 2020 /PRNewswire/ --Des milliers de patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, de diabète et d'obésité sévère ayant généralement du mal à se tenir à leurs restrictions nutritionnelles ou trouvant la planification de menus quotidiens difficile à gérer peuvent être soulagés. Tandis que les médecins s'occupent d'un nombre croissant de patients et sont de moins en moins nombreux, la technologie peut offrir la solution. ALSAD (Automatic LifeStyle ADvice), une nouvelle application de gestion de la santé, peut aider ces patients à gérer leur santé au quotidien de manière personnalisée.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8663651-alsad-medical-new-application-kidney-diabetes/

Le diabète et les maladies rénales chroniques constituent un problème de santé mondial croissant. Le style de vie, l'alimentation, le niveau d'activité et le suivi régulier des données de santé peuvent être des facteurs essentiels pour éviter que la santé ne se détériore et maintenir la qualité de vie. Cependant, cela nécessite des soins personnalisés et de la motivation.

Les technologies d'IA et d'apprentissage automatique permettent une approche dans laquelle « le contenu atteint l'utilisateur », en personnalisant l'éducation et le soutien des patients. Les données personnelles et de santé de l'utilisateur (antécédents médicaux, âge, poids, habitudes) définissent le contenu et les recommandations que chaque utilisateur reçoit.

La technologie peut automatiser la planification des menus pour les patients subissant une dialyse régulière. « Auparavant, il était presque impossible de compiler des plans de menus hebdomadaires conformes à toutes les instructions relatives aux limites d'ingestion de fluides ou de minéraux, tout en étant variés et agréables », a déclaré Attila, un patient ayant subi une greffe de rein et testé l'application au cours des mois d'été.

Intégrant des algorithmes de suivi de santé personnelle, les données peuvent être ajoutées sans effort pour configurer les recommandations optimales pour la gestion de l'alimentation, de l'exercice physique et de la santé quotidienne. Les données des patients sont analysées, visualisées et, au besoin, partagées avec des professionnels de santé qui peuvent obtenir une vue approfondie du niveau d'adhésion et des habitudes du patient entre deux visites médicales. Les prestataires de services de santé peuvent intégrer ALSAD dans leur forfait de services, afin de fournir « un diététicien personnel à portée de main ».

La version Web est désormais prête et testée, et les résultats initiaux sont très prometteurs. Les patients ont réussi à changer leurs habitudes d'alimentation et de cuisine au quotidien. Ils ont également réussi à réduire leur niveau d'obésité et à obtenir un meilleur taux moyen de glycémie avec l'utilisation de l'application.

« Nous croyons en des solutions de santé personnalisées et fondées sur des preuves et en l'éducation des patients afin de soutenir leur autonomisation », a déclaré Laszlo varga, PDG d'ALSAD Medical. La startup hongroise a développé l'application en collaboration avec Fresenius Medical Care Hungary, un fournisseur mondial de soins rénaux, et l'équipe nutritionnelle/médicale de l'université de médecine de Semmelweis. « La qualité du contenu est essentielle - seules les informations validées provenant de sources médicales fiables doivent être données aux patients. Nous sommes convaincus que le meilleur résultat peut être obtenu en alliant les connaissances médicales humaines à la technologie. »

