Fuji Xerox annonce un changement de dénomination sociale pour devenir FUJIFILM Business Innovation Corp.





Fuji Xerox Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que sa dénomination sociale changera le 1er avril 2021 pour devenir FUJIFILM Business Innovation Corp. Les sociétés affiliées et les sociétés de vente Fuji Xerox au Japon et à l'étranger changeront également leurs noms respectifs le 1er avril 2021, mais leurs nouveaux noms seront annoncés à une date ultérieure.

La nouvelle dénomination sociale représente l'engagement de Fuji Xerox au sein de Fujifilm Group, sous le slogan d'entreprise « Valoriser l'innovation », de s'étendre à divers secteurs d'activités à l'avenir et de continuer à produire des innovations commerciales.

Fuji Xerox a pour objectif de favoriser l'innovation avec les autres sociétés de Fujifilm Group, en accélérant la commercialisation de solutions et de services tirant parti des technologies liées au cloud, à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets. Fuji Xerox s'empressera également de renforcer ses activités associées aux documents et adjacentes afin de s'investir dans de nouveaux secteurs d'activité et de générer des innovations commerciales en soutenant l'utilisation et le partage des connaissances qui permettront aux employés de bureau d'augmenter davantage leur productivité et leur efficacité.

À propos de Fuji Xerox :

Fuji Xerox Co., Ltd., fondée en 1962, est une société de premier plan qui offre des façons plus intelligentes de travailler avec ses solutions et services associés aux documents, ainsi qu'avec ses appareils, imprimantes et imprimantes de production multifonctions de classe mondiale qu'elle développe et fabrique pour les distribuer partout dans le monde.

Fuji Xerox, une filiale consolidée de FUJIFILM Holdings Corporation, a une force de vente directe couvrant le Japon et la région Asie-Pacifique, y compris la Chine. En tant qu'entreprise pesant environ 10 milliards de dollars, elle emploie environ 40 000 personnes dans le monde, avec plus de 80 sociétés affiliées / filiales de vente au niveau national et international.

http://www.fujixerox.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2020 à 17:35 et diffusé par :