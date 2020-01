Appel à des entrepreneurs africains en cours de création d'entreprise : postulez pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu 2020





LAGOS, Nigeria, Le 5 janvier 2020 /PRNewswire/ --

La sixième année du programme et le dixième anniversaire de la Fondation voient des améliorations importantes dans le programme d'entrepreneuriat TEF

En effet, le programme crée un parcours d'entrepreneuriat personnalisé pour les candidats et un accès considérablement accru au programme et à la base de connaissances

Candidatures établies via TEFConnect, le plus grand réseau d'entrepreneuriat numérique d'Afrique

La Fondation Tony Elumelu (TEF) a ouvert son portail d'applications (www.tefconnect.com) pour les candidatures d'entrepreneurs africains dans tous les pays africains, pour le groupe 2020 du Programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu. En 2019, 3 050 entrepreneurs africains ont bénéficié du programme, un nombre qui augmentera de manière significative en 2020.

Le programme d'entrepreneuriat TEF est ouvert aux entrepreneurs en cours de démarrage, avec des idées commerciales innovantes, ou des entreprises qui existent depuis moins de 3 ans, dans n'importe quel secteur, à travers l'Afrique. Le programme est l'engagement de 100 millions de dollars de l'investisseur et philanthrope africain Tony O. Elumelu afin d'autonomiser 10 000 entrepreneurs en 10 ans, dans le but de créer des millions d'emplois et de nouveaux revenus sur le continent. Le programme met en oeuvre la philosophie d'Africapitalisme de M. Elumelu, qui positionne le secteur privé comme catalyseur de la transformation économique africaine, et une approche d'investissement qui valorise la création de richesses sociales et économiques.

En commémoration de son 10e anniversaire, la Fondation annoncera de nouvelles améliorations au programme, offrant des avantages supplémentaires à la croissance démographique de la jeunesse en Afrique. Les changements apportés au programme d'entrepreneuriat TEF 2020 mettent l'accent sur un parcours d'entrepreneuriat personnalisé pour chaque candidat et sur l'ouverture de la plateforme pour garantir un nombre plus élevé de personnes formées, amplifiant ainsi l'impact et la portée du programme. En seulement cinq ans, le programme a permis à plus de 9 000 bénéficiaires des 54 pays africains de bénéficier d'une formation, d'un mentorat et d'un financement de démarrage.

S'exprimant lors du lancement du programme d'entrepreneuriat TEF 2020, Ifeyinwa Ugochukwu, PDG de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré : « La transformation de l'Afrique commence par l'autonomisation de nos jeunes entrepreneurs africains. Avec les récentes améliorations apportées à notre programme et notre liste croissante de partenaires, la Fondation Tony Elumelu accroît considérablement son impact à travers le continent. Nous encourageons tous les entrepreneurs africains en phase de démarrage à travers les 54 pays africains à postuler pour le programme, car nous continuons à donner les meilleures idées qui créeront les emplois et les revenus indispensables sur le continent ».

Le portail d'applications multilingue est ouvert sur TEFConnect.com, la plateforme de réseautage numérique pour les entrepreneurs africains, du 1er janvier au 1er mars 2020.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1061339/TEF_2017_Wrap.jpg)

Communiqué envoyé le 5 janvier 2020 à 16:19 et diffusé par :