Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 4 janvier 2020

Samedi 04/01/2020 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 20 millions $ 23, 24, 36, 42, 45 & 46 No comp. 21 Lot garanti de LOTTO 6/4970501598-01 ONTARIO 499, 12, 23, 34, 40 & 47. No comp. 8. Gros lot de LOTTARIO estimé à 460,000 $ 6, 11, 18, 26, 29 & 40....

« La politique d'ouverture est restée profondément ancrée dans l'ADN de Suzhou et fut la cause principale du miracle économique de la ville », a déclaré le membre du Comité permanent de l'Assemblée provinciale du PCC à Jiangsu et secrétaire du parti...