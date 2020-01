Terranet présentera le premier véritable lidar alternatif au CES





Lors du CES 2020, qui se déroulera la semaine prochaine, Terranet fera la démonstration de VoxelFlow - une technologie de perception du mouvement en 3D capable de détecter et de catégoriser des objets de manière bien plus précise et exponentiellement plus rapide que le lidar. La démonstration de Terranet fait écho à la déclaration choc d'Elon Musk, PDG de Tesla, en avril dernier: "Le lidar est de la poudre aux yeux. Toute personne croyant au lidar est dans une impasse. Une impasse!" Faisant preuve d'audace, le suédois Terranet projette d'étayer les propos de M. Musk d'après lesquels le lidar n'est qu'un raccourci dangereux vers la reconnaissance d'image, et un pari risqué pour les voitures autonomes du futur.

Inventé par Dirk Smits, VoxelFlow a été conçu d'après le principe que la vision informatisée par caméra et les systèmes de navigation dotés d'intelligence artificielle sont tout simplement trop lents et soumis aux limites de perception de la vitesse fondamentale en utilisant une approche par trame. Le lidar a une résolution limitée et un faible taux de balayage, ce qui rend pratiquement impossible la distinction entre un lampadaire et un enfant en train de courir.

Le problème sous-jacent avec le lidar ou toute technologie de vision par caméra/ordinateur est qu'ils ne peuvent pas détecter les usagers de la route vulnérables avec une faible latence. VoxelFlow peut quant à lui classer les objets en mouvement dynamique avec une latence extrêmement faible en utilisant une puissance de calcul très réduite, produisant dix millions de points 3D par seconde, permettant ainsi une détection périphérique rapide sans flou de mouvement. La caméra à selfie de l'iPhone fait pâle figure en comparaison, ne produisant que 33 000 points lumineux par trame. Pour rappel, les véhicules standard actuels, et même ceux disposant d'une certaine autonomie de conduite, n'utilisent pas des caméras bien plus puissantes que celle de l'iPhone.

Les capacités de VoxelFlow sont tout particulièrement pertinentes si l'on considère les statistiques sans appel indiquant que 80% de toutes les collisions et 65% de toutes les quasi-collisions impliquent une inattention du conducteur dans les trois secondes précédent l'accident. En permettant une décision vitale en millisecondes plutôt qu'en secondes, Terranet projette de transformer les inattentions pré-collisions, qui représentent aujourd'hui environ 1,35 millions de décès par accidents de la route, en un petit écart sur la route sans conséquence et rapidement oublié.

"Terranet a prouvé que VoxelFlow est un concurrent à la fois sérieux et nécessaire du lidar, et c'est précisément le type de disruption dont le secteur de la conduite autonome, qui fait bien souvent preuve d'autosatisfaction, a besoin pour démarrer cette nouvelle décennie et sauver des vies", déclare Pär-Olof Johannesson, PDG Terranet.

Pour assister à une démonstration du VoxelFlow durant le CES, veuillez contacter Christina Björnström au +1 818 672 6954 ou contacter Lena Hägvall à l'adresse lena.hagvall@terranet.se

À PROPOS DE TERRANET

Terranet conçoit des plateformes logicielles ADAS par radio et vision pour la prévention des collisions. Terranet est basé à Lund, en Suède, et dispose de bureaux à Stuttgart et en Californie. Terranet Holding AB (publ) est coté au Nasdaq First North Premier.

Le conseiller agréé désigné de Terranet Holding AB (publ) est FNCA Sweden AB, +46(0)8 528 00 399, info@fnca.se.

