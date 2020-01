Subaru Canada : ventes record en décembre et quatrième trimestre record





Record en décembre pour les Crosstrek, Outback et Ascent

Mois de décembre record pour toutes les régions du pays

MISSISSAUGA, ON, le 3 janv. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le plaisir d'accueillir la nouvelle année par l'annonce de deux records, à savoir un quatrième trimestre record et un mois de décembre record avec la livraison de 4 671 unités, un bond de 16,8 p. 100 par rapport à décembre 2018. Le constructeur japonais a vendu 15 476 unités durant les trois derniers mois de 2019, une progression de 6,8 p. 100 par rapport au même trimestre l'an dernier. En 2019, Subaru Canada a enregistré des ventes cumulatives de 57 524 unités, poursuivant ainsi son élan avec une variante de 0,9 p. 100 par rapport à 2018 alors que la marque avait établi un record absolu avec la vente de 58 070 unités.

Les ventes de la Subaru Crosstrek ont progressé de 35,3 p. 100 par rapport à décembre 2018, avec 1 193 livraisons. En décembre, il s'est vendu 1 106 Subaru Outback, la meilleure Outback de tous les temps, ce qui représente un bond spectaculaire de 78,1 p. 100. La Subaru Ascent a enregistré des ventes de 366 unités, un bond de 23,2 p. 100 et un record pour un mois de décembre.

Toutes les régions au pays ont enregistré leur meilleur décembre à vie.

« Félicitations à tous nos concessionnaires, unis dans l'effort pour signer un quatrième trimestre record », a déclaré Yasushi Enami, président, président du conseil et chef de la direction de Subaru Canada, Inc.

Décembre

4 671 Réel pour le mois 3 998 Année précédente (même mois) 673 Différence 16,8 % MÀCJ c. MPAD



57 524 2019 AÀCJ 58 070 2018 AÀCJ -546 Différence -0,9 % AÀCJ vs. MPAD 15 476 T4 2019 14 493 T4 2018 983 Différence 6,8% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada.

