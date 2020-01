Avis aux médias - Lancement de l'Intersyndical de Terrebonne

Agendia Inc., leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, annonce que l'un des plus grands assureurs d'Allemagne, Techniker Krankenkasse, avait rejoint le Contrat sélectif de l'organisation des pathologistes allemands...

Industries Lassonde inc. (« Lassonde » ou la « Société ») a complété l'acquisition de Sun-Rype Products Ltd. (« Sun-Rype ») et de ses deux sociétés américaines affiliées, propriété de The Jim Pattison Group, pour une contrepartie en espèces de...