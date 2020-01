Aeroflot est la plus ponctuelle des grandes compagnies aériennes européennes, selon la Punctuality League 2020 d'OAG





OAG, le premier fournisseur mondial de données et d'informations de voyage, a publié aujourd'hui les résultats de sa Punctuality League 2020, un classement complet des plus grandes compagnies aériennes et des plus grands aéroports du monde pour la ponctualité (OTP, on-time performance ).

Aeroflot termine comme la grande compagnie aérienne la plus ponctuelle d'Europe et la deuxième plus ponctuelle au monde (OTP 86,30%). Cinq autres transporteurs européens ont décroché des places parmi les 20 meilleures grandes compagnies aériennes du monde, dont Air France (7e; OTP 79.92%), British Airways (14e; OTP 76.18%), Lufthansa (15e; OTP 73.96%) et easyJet (17e; OTP 73.08%).

Jet2 (OTP 82,69 %), la troisième compagnie aérienne du Royaume-Uni, s'est classée cinquième parmi les 20 premiers transporteurs à bas prix (LCC), terminant 19e au classement mondial. Plusieurs autres transporteurs européens, dont Iberia (11e; OTP 84.06%), Siberia Airlines (12e; OTP 83.88%) et Air Baltic (13e; OTP 83.63%) se sont également placées parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles du monde.

Le hub de British Airways à Londres Heathrow (LHR ; OTP 75,27 %) s'est classé 13e parmi les méga aéroports - une réalisation notable pour l'aéroport le plus internationalement connecté au monde.

" Le marché mondial atteint presque son meilleur niveau en matière de ponctualité ", a déclaré John Grant, analyste principal d'OAG. " La hausse de la performance est menée par les grandes compagnies aériennes comme Aeroflot, Delta et Air France, qui augmentent simultanément le nombre de vols exploités et maintiennent un OTP élevé. Nous voyons le succès se répercuter sur les hubs qu'elles desservent, ce qui profite à l'ensemble de l'écosystème du voyage. "

Delta (OTP 83,56 %) s'est classée au premier rang des grandes compagnies aériennes de la zone continentale des États-Unis pour une troisième année consécutive. Atlanta Hartsfield-Jackson (4e, ATL; OTP 83.74%) est en tête de la liste des hubs Delta qui se classent parmi les méga-aéroports les plus ponctuels au monde. Les trois premiers méga-aéroports au monde étaient ceux de Moscou Sheremetyevo (SVO ; OTP 86,87%), Tokyo Haneda (HND ; OTP 86,60%) et Singapour Changi (SIN ; OTP 84,03%). Los Angeles International (LAX ; ANP 79,62 %) et John F. Kennedy à New York (JFK ; ANP 77,87 %) se sont classés 7e et 8e, respectivement.

