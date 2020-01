Le plus grand stade de Suisse pimente le jeu grâce au Wi-Fi 6 de Huawei





SHENZHEN, Chine, 3 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le Parc Saint-Jacques, le plus grand stade suisse, Huawei a récemment proposé une solution dotée d'une architecture de gestion sur le cloud avancée et reposant sur les technologies Wi-Fi 6 les plus avancées du secteur.

Situé à Bâle, en Suisse, le Parc Saint-Jacques est le plus grand stade du pays, avec une capacité maximale de près de 40 000 places et 680 places de stationnement sur deux niveaux. Ce stade, qui a accueilli le Championnat d'Europe de football 2008 de l'UEFA et la finale de la Ligue Europa 2016 de l'UEFA, abrite 32 magasins répartis sur trois étages, ainsi que deux restaurants : le restaurant UNO et le Hattrick Sports-Bar.

De multiples défis dans la construction du réseau

L'environnement à haute densité et haute capacité d'un stade rend la construction d'un réseau particulièrement difficile. Infrastructure clé de la ville, le Parc Saint-Jacques attire des visiteurs de toutes parts et il lui arrive d'accueillir simultanément plus de 60 000 personnes dans ses stands, magasins, restaurants et parkings. En outre, les habitudes de navigation sur internet des visiteurs ont également changé au fil des ans. Alors qu'auparavant la plupart se contentaient de naviguer sur des sites Web et des médias sociaux, aujourd'hui les gens veulent également pouvoir regarder et partager des vidéos et des images. Face à ces nouvelles exigences, le réseau existant du Parc Saint-Jacques avait du mal à offrir une couverture acceptable à plus de 30 % des visiteurs, sans pouvoir garantir le débit nécessaire aux services à haute priorité ni la qualité de la haute définition (HD) en lecture audio et vidéo.

Le réseau d'un stade aussi vaste avec une couverture aussi large nécessite une configuration et une mise en oeuvre pointues. Le nombre élevé d'utilisateurs finaux potentiels ajoute à la complexité du réseau, avec une exploitation et une maintenance parfois difficiles, faisant ainsi peser une énorme pression sur l'équipe technique du stade, ce qui a des répercussions sur les coûts d'exploitation.

La sécurité du réseau est également un point essentiel dans les espaces publics, les réseaux Wi-Fi publics étant particulièrement vulnérables aux attaques. Il faut trouver le juste équilibre entre sécurité et commodité pour permettre aux différents types d'utilisateurs d'accéder aux services clés après avoir vérifié leur identité.

Dans un tel contexte, l'objectif du Parc Saint-Jacques était de devenir un stade respectueux de l'environnement proposant un accès sans fil à internet. Pour concrétiser cet objectif, il lui fallait un réseau Wi-Fi évolué à l'épreuve du temps pour parvenir à une couverture sans fil intégrale, une simultanéité élevée des utilisateurs et des connexions sécurisées, tout en veillant à la simplicité de l'exploitation et la maintenance.

Une couverture sans fil intégrale pour un stade de calibre mondial

Pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le Parc Saint-Jacques, le plus grand stade suisse, Huawei a proposé une solution dotée d'une architecture de gestion sur le cloud avancée et reposant sur les technologies Wi-Fi 6 les plus avancées du secteur. Grâce à une connexion sans fil à la plateforme de gestion sur le cloud de Huawei, les dispositifs du réseau peuvent désormais accéder à toute une gamme d'outils, couvrant notamment la gestion des points d'accès (AP), la gestion des applications, la gestion des licences, la planification et l'optimisation du réseau, la surveillance des dispositifs, la configuration des services réseau et les services à valeur ajoutée (VAS). L'équipe technique du stade peut ainsi gérer avec une grande facilité la planification du réseau et les activités d'exploitation et de maintenance dans toute leur complexité. En effet, l'ensemble du processus est automatisé et intelligent, ce qui améliore l'efficacité des opérations tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Pour répondre aux exigences de haute densité du projet, des points d'accès AP7060DN de Huawei ont été introduits dans les magasins, les restaurants et les parkings, pour assurer la couverture dans les espaces intérieurs. À l'extérieur, des points d'accès AP8050DN et AP8150DN ont été déployés pour fournir une couverture supplémentaire.

L'AP7060DN est le point d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) de nouvelle génération de Huawei. Avec un débit de données pouvant atteindre 5,95 Gbit/s, il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de qualité des services à haut débit tels que les flux vidéo HD et permet aux utilisateurs de profiter de services sans fil de haute qualité. Par ailleurs, l'AP7060DN donne d'excellents résultats en termes de couverture, de densité d'accès et de stabilité de fonctionnement, offrant ainsi aux utilisateurs finaux une expérience internet optimale.

Les AP8050DN et AP8150DN sont tous deux des points d'accès sans fil extérieurs à double bande 802.11ac Wave 2. Dotés d'excellentes performances de couverture extérieure et d'une protection matérielle très efficace, ils offrent une capacité d'accès élevée et un débit de données allant jusqu'à 1,267 Gbit/s permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un accès de l'ordre du gigabit dans les espaces extérieurs. Les deux points d'accès excellent dans les scénarios en extérieur à haute densité tels que les stades. Ils fournissent des capacités globales de prise en charge des services et offrent une haute fiabilité, une haute sécurité, un déploiement réseau simple, une découverte et une configuration automatiques du WLAN AC, ainsi qu'une gestion et une maintenance en temps réel.

Pour assurer la sécurité du Parc Saint-Jacques, le pare-feu Huawei USG6680 intègre une large gamme de fonctions telles qu'un pare-feu, un réseau privé virtuel (VPN), une prévention des intrusions, un antivirus, une prévention des fuites de données, une gestion de la bande passante, un anti-DDoS, un filtrage d'URL et un anti-spam. De plus, il offre une vue globale de la configuration et une gestion intégrée des politiques et peut identifier plus de 6300 applications et prendre en charge le contrôle d'accès spécifique à chaque application. Par exemple, l'USG6680 peut faire la distinction entre les messages écrits et vocaux sur Facebook. Il combine également l'identification des applications avec des services de détection d'intrusion, d'antivirus et de filtrage des données, ce qui améliore les performances et la précision de la détection. En obtenant les informations les plus récentes sur les menaces le plus tôt possible, le pare-feu est capable de détecter les vulnérabilités et de se défendre avec précision, garantissant ainsi la sécurité du réseau.

Un réseau Wi-Fi intelligent offrant une meilleure expérience à l'ensemble des utilisateurs

Pensé pour l'environnement complexe et changeant qui caractérise le monde actuel, le Wi-Fi 6 de Huawei propose une gamme de puissantes fonctionnalités. Une large bande passante, une simultanéité élevée et une faible latence ? couplées à une fonction de calibrage radio qui réduit le taux d'interférence de 60 % ? garantissent un réseau sans fil fluide et efficace. Le Wi-Fi 6 de Huawei prend également en charge un grand nombre d'utilisateurs : il est possible d'avoir jusqu'à 400 utilisateurs connectés à un même point d'accès en même temps.

Grâce à la gestion à distance basée sur le cloud, les activités d'exploitation et de maintenance sont considérablement simplifiées. En utilisant l'outil de planification de réseau local sans fil (WLAN) basé sur le cloud de Huawei, l'équipe technique du Parc Saint-Jacques peut réduire le délai de livraison du projet à un jour au lieu de trois et le temps nécessaire pour le diagnostic des pannes est réduit de quatre heures à seulement trente minutes. L'efficacité de la gestion du réseau en est ainsi considérablement améliorée, permettant le déploiement flexible de points d'accès dans un délai plus court ? une capacité indispensable pour la planification d'événements majeurs. Dans le même temps, l'itinérance sans perte et la commutation rapide du Wi-Fi 6 de Huawei garantissent aux visiteurs la meilleure expérience réseau possible. Si un point d'accès est défectueux, la connexion bascule automatiquement sur un autre point d'accès de manière tellement fluide que les utilisateurs ne s'en rendent pas compte. De plus, le diagnostic des pannes est si rapide ? 30 minutes ou moins ? que le réseau peut être réparé sans que les utilisateurs finaux ne remarquent quoi que ce soit.

En termes de sécurité, l'USG6680 de Huawei fournit une base de données de signatures intégrée couvrant plus de 6000 applications, ainsi qu'un support de pare-feu de niveau 7, afin d'identifier les attaques malveillantes et de s'en défendre de manière proactive. Ces fonctions assurent la protection du réseau de manière invisible et garantissent une transmission rapide et préférentielle des services qui répondent à des besoins critiques. De plus, le WPA3, qui est devenu la norme de sécurité du Wi-Fi 6, améliore la protection de la vie privée des utilisateurs dans un environnement réseau ouvert grâce au chiffrement personnalisé des données. Cela signifie que les communications entre un client et un point d'accès Wi-Fi sont chiffrées, ce qui évite qu'elles ne soient interceptées par des tiers.

Offrant à la fois vitesse et sécurité, Huawei a enrichi l'expérience des fans au sein du stade du Parc Saint-Jacques en leur permettant de partager leurs moments préférés à travers le monde en temps réel.

Pour plus d'informations, consultez https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2019/st-jakob-park-wi-fi6.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2020 à 15:09