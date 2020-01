CORRECTION et REMPLACEMENT : FPI Nexus annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2019, ainsi que la distribution de décembre 2019





MONTRÉAL et TORONTO, 03 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le communiqué de presse diffusé le 19 novembre 2019 par Nexus REIT (TSXV: NXR.UN), veuillez noter que dans la section Distribution de décembre, on aurait dû lire au premier paragraphe : « ...payable le 15 janvier 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019 » et non « ...payable le 13 décembre 2019 aux détenteurs de parts inscrits au 29 novembre 2019 » comme mentionné initialement. La version corrigée suit:

Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV: NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2019, ainsi que la déclaration de la distribution de décembre 2019.



Faits saillants

Produits locatifs tirés des immeubles en hausse de 10,6% à 14 875 417 $ par rapport à 13 450 841 $ pour le troisième trimestre de 2018.

Bénéfice d'exploitation net en hausse de 11,6% à 9 588 546 $ par rapport à 8 595 042 $ pour le troisième trimestre de 2018.

Bénéfice net pour le trimestre de 6 412 316 $ en hausse de 54,3% par rapport à 4 157 032 $ pour le troisième trimestre de 2018.

Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés (mieux connu sous l'acronyme anglais « AFFO ») normalisés par part pour le trimestre de 0,051 $, en hausse de 4,7% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,048 $ au troisième trimestre de 2018 et en hausse de 2,1% par rapport à l'AFFO normalisé par part de 0,050 $ au deuxième trimestre de 2019.

Taux de distribution de l'AFFO normalisé de 78,9% pour le trimestre, en baisse par rapport à 80,5% pour le deuxième trimestre de 2019 et à 82,6% pour le troisième trimestre de 2018.

Ratio de la dette sur l'actif total demeure conservateur à 51,4%; le FPI a refinancé sa facilité de crédit avec une facilité de 65 000 000 $ pour un terme de 5 ans avec un taux d'intérêt fixe de 3,15% et une facilité renouvelable de 5 000 000 $ pour un terme de 5 ans.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 20 novembre 2019 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

« Le FPI continue d'accroître sa base de revenus et de réduire son taux de distribution de l'AFFO trimestre après trimestre, tout en maintenant un bilan conservateur » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous avons constaté une augmentation de la liquidité des parts du FPI, ainsi qu'une forte participation à notre plan de réinvestissement de distribution (mieux connus sous l'acronyme anglais « DRIP »), qui se situe actuellement à environ 10%. Nous envisageons de graduer sur le TSX au début de 2020, ce qui apportera, selon nous, un élan positif additionnel. Nous continuons de mener à bien notre programme d'acquisition de propriétés contre des parts du FPI et procédons à des vérifications diligentes pour l'acquisition de deux propriétés industrielles au cours desquelles des parts seront émises à titre de contrepartie partielle du prix d'achat. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs autres vendeurs, ce qui pourrait donner lieu à un solide départ à l'année 2020. Notre projet de reconversion au 1771 Savage Road, à Richmond (Colombie-Britannique), progresse. Nous avons résilié le bail de 60 000 pieds carrés du locataire actuel et nous prévoyons que l'espace sera vacant à la mi-décembre de cette année. Deux nouveaux baux ont été conclus en principe et nous négocions actuellement les documents légaux relatifs à cette transaction. À la clôture de la transaction, nous devrions constater une augmentation de notre valeur nette des actifs actuelle de 2,30 $ par part. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.



Trois mois terminés le

30 septembre

Neuf mois terminés le

30 septembre

2019 2018 2019 2018 Résultats financiers $ $ $ $ Produits locatifs tirés des immeubles 14 875 417 13 450 841 44 265 280 39 876 326 Bénéfice d'exploitation net 9 588 546 8 595 042 28 270 826 24 760 638 Bénéfice net 6 412 316 4 157 032 15 055 030 15 080 859 Trois mois terminés le

30 septembre

Neuf mois terminés le

30 septembre

2019 2018 2019 2018 Faits saillants financiers $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux opérations (« FFO ») (1) 6 816 612 5 291 330 20 337 677 15 335 086 FFO normalisé (1) (2) 6 741 260 5 961 831 19 574 163 16 458 691 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« AFFO ») (1) 6 158 299 4 655 651 18 309 462 13 478 346 AFFO normalisé (1) (2) 6 082 947 5 326 152 17 545 948 14 601 950 Distributions déclarées (3) 4 798 386 4 398 590 14 088 755 12 384 685 Distributions déclarées sur les parts émises le 30 avril 2018 à la clôture d'une acquisition (4) - - - 128 857 Distributions déclarées normalisées (3) (4) 4 798 386 4 398 590 14 088 755 12 255 828 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (5) 119 951 933 109 956 419 117 431 868 102 075 732 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (5) 120 009 354 110 015 122 117 499 500 102 137 358 Distribution par part, de base et diluée (3) (5) 0,040 0,040 0,120 0,121 Distribution ajustée par part, de base et diluée (3) (4) (5) 0,040 0,040 0,120 0,120 FFO par part, de base (1) (5) 0,057 0,048 0,173 0,150 FFO normalisé par part, de base (1) (2) (5) 0,056 0,054 0,167 0,161 AFFO par part, de base (1) (5) 0,051 0,042 0,156 0,132 AFFO normalisé par part, de base (1) (2) (5) 0,051 0,048 0,149 0,143 Taux de distribution de l'AFFO normalisé ajusté, de base (1) (2) (3) (4) (6) 78,9% 82,6% 80,3% 83,9% Ratio de la dette sur l'actif total 51,4% 53,6% 51,4% 53,6%

Mesure financière non définie par les IFRS Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent les ajustements pour un montant d'obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu'à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l'obligation de location du vendeur n'est pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent également des ajustements pour des frais de remboursement de la dette de 578 399 $ inclus dans la dépense d'intérêts pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019. Ces frais étaient exigibles lors du remboursement de la dette prise en charge lors d'acquisitions réalisées en juillet 2017. Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d'intérêts aux états financiers consolidés. 9 666 667 parts du FPI ont été émises le 30 avril 2018 à la clôture d'une acquisition. Ces parts étaient éligibles à recevoir les distributions du mois d'avril. Les distributions normalisées déclarées et le taux de distribution de l'AFFO normalisé de base, calculés selon les distributions normalisées déclarées, excluent chacun les distributions déclarées sur ces parts qui étaient en circulation pour le mois d'avril 2018. Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. Calculé sur la base des distributions normalisées déclarées, tel que présenté dans le tableau ci-dessus.



Les FFO, AFFO, FFO normalisés et AFFO normalisés pour les périodes comparatives de 2018 ont été retraités pour inclure un ajustement de l'amortissement des incitations locatives et des coûts de location, non ajusté en 2018.

Produits locatifs et résultats des opérations



Le bénéfice d'exploitation net de 9 588 546 $ pour le troisième trimestre de 2019 était en hausse de 993 504 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 8 595 042 $ pour le troisième trimestre de 2018, principalement attribuable aux propriétés acquises lors du quatrième trimestre de 2018 et du deuxième trimestre de 2019. L'occupation à la fin du trimestre était stable à 94% et avec une durée moyenne restante des baux de 5 ans.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2019, l'obligation de location estimée du vendeur de la propriété de Richmond a été réévaluée compte tenu des retards prévus dans l'achèvement des travaux de rénovation requis avant le début de certains baux et le montant de l'obligation de location devant être réglé par le vendeur a été haussé de 684 169 $. Ce montant a été comptabilisé dans les autres revenus.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 20 novembre 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 20 décembre 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3793 comme code d'accès.

Distribution de décembre

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 janvier 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la détention et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 102 026 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 18 216 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « entend », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

