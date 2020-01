Les patientes atteintes d'un cancer du sein en Allemagne bénéficient désormais d'une couverture d'assurance pour le test MammaPrint® via Techniker Krankenkasse





IRVINE, Californie et AMSTERDAM, 3 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Agendia Inc., leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, annonce que l'un des plus grands assureurs d'Allemagne, Techniker Krankenkasse, avait rejoint le Contrat sélectif de l'organisation des pathologistes allemands (Bundesverband Deutscher Pathologen e.V.). Ceci signifie que Techniker Krankenkasse débutera le remboursement des tests d'expression génique pour ses patientes atteintes d'un cancer du sein. Plus important encore, seuls les tests de diagnostic dotés d'un marquage CE sont inclus dans le contrat, et MammaPrint® répond à ce critère.

Burkhard Otremba, docteur en médecine de l'Onkologische Praxis d'Oldenburg, a confirmé : « Ceci envoie un message positif ; cela aide nos patientes et soutient notre travail. »

Un diagnostic de cancer du sein implique souvent le fait que les patientes soient confrontées à de nombreuses questions difficiles et sans réponse. La mission d'Agendia consiste à contribuer à apaiser cette anxiété pour les patientes et les prestataires de santé, grâce à un test génomique complet destiné au cancer du sein. MammaPrint® recourt à un profil breveté d'expression de 70 gènes pour classifier les patientes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce présentant un risque de récidive faible ou élevé. Le test a été validé dans le cadre de l'essai prospectif MINDACT, dans le cadre duquel de nombreux hôpitaux et patients allemands ont participé. BluePrint®, le test supplémentaire d'Agendia, fournit des informations de sous-typage moléculaire essentielles afin d'améliorer davantage la planification du traitement. Les oncologues et chirurgiens du sein utilisent les informations fournies par MammaPrint® et BluePrint® afin de mener des stratégies de traitement personnalisé pour chaque patiente pour laquelle un cancer du sein de stade précoce a été diagnostiqué.

Le remboursement de MammaPrint® pour toutes les patientes allemandes atteintes d'un cancer du sein est toujours en cours. L'IQWiG (Institut indépendant pour la qualité et l'efficience du secteur de la santé, ou Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) procède actuellement à une réévaluation de tous les tests d'expression génique, dont le MammaPrint, et devrait publier une mise à jour au début de l'année 2020. Néanmoins, les assureurs de santé commencent d'ores et déjà à fournir aux patientes un accès au test, considérant que celui-ci offrira une amélioration considérable en matière de soins aux patientes.

À propos d'Agendia

Agendia est une société de diagnostic moléculaire qui s'engage à améliorer les résultats cliniques et à informer les patientes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce. La société offre actuellement sur le marché deux tests de profilage génomique, qui sont fabriqués dans son installation de pointe basée à Irvine, en Californie. Agendia propose également un kit de séquençage de nouvelle génération destiné à une utilisation par les laboratoires locaux basés en dehors des États-Unis.

MammaPrint®, le test de récidive du cancer du sein à partir de 70 gènes, est le premier test de risque de récidive autorisé par le FDA qui est soutenu par des données de résultats prospectifs évaluées par des pairs, et qui figure dans les recommandations de traitement à la fois nationales et internationales. BluePrint®, le test de sous-typage moléculaire à partir de 80 gènes, est un test commercialement disponible qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur pour déterminer ce qui favoriser sa croissance. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans le cadre de traitements pré- et post-opératoires. En développant des tests génomiques novateurs basés sur les preuves, Agendia entend soutenir les besoins cliniques évolutifs des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins.

Les tests d'Agendia peuvent être commandés sur des microbiopsies ou sur des échantillons chirurgicaux, avec des résultats obtenus dans un délai de seulement 5 à 7 jours pour éclairer les décisions de traitement pré- et post-opératoire. Pour en savoir plus sur les tests d'Agendia ainsi que sur ses essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com

