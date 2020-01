Les ventes de grues à tour de Zoomlion se chiffrent à 10 milliards de yuans en 2019





CHANGDE, Chine, 3 janvier 2020 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») (1157.HK) célèbre une nouvelle étape importante puisque ses ventes de grues à tour ont franchi la barre des 10 milliards de yuans (quelque 1,43 milliard USD) en 2019, ce qui en fait la première entreprise mondiale du marché à atteindre ce nouveau record.

Les ventes annuelles des grues à tour de Zoomlion ont doublé pendant quatre ans consécutifs. La marque, qui est indiscutablement en tête sur le marché intérieur et qui exporte vers des marchés prestigieux tels la Corée du Sud, Singapour et les États-Unis, est devenue une référence dans le secteur de la fabrication d'équipements modernes au cours des dernières années.

« L'activité d'appareils de levage pour la construction de Zoomlion est passée du statut de petite entreprise de machines dans la ville de Changde à celui d'entreprise multisectorielle réalisant un chiffre d'affaires de 10 milliards de yuans en l'espace de seulement 14 ans et elle est présentement le plus grand fabricant de grues à tour au monde. Zoomlion est aujourd'hui mieux placée que jamais pour contribuer davantage au développement de l'industrie et offrir une plus grande valeur à ses partenaires et clients », a déclaré Zhan Chunxin, président et chef de la direction générale de Zoomlion.

Depuis 2009, Zoomlion détient la plus grande part du marché mondial des grues à tour. En janvier 2019, la phase I de l'usine intelligente de grues à tour de Zoomlion a porté l'ampleur et la qualité de la production à un autre niveau. Une série de technologies de pointe et de produits intelligents a également renforcé l'avantage concurrentiel de l'entreprise, élargissant encore les opérations sur le marché.

Le 25 décembre, Zoomlion a célébré le commencement de la phase II de l'usine intelligente de grues à tour. Grâce à un investissement total de 950 millions de yuans (135,86 millions USD), Zoomlion va lancer 16 nouvelles lignes de production, 150 unités de construction robotisées et 10 000 capteurs de données dans le but d'augmenter la durabilité et d'encourager la production. L'intégration de nouveaux systèmes d'information dans la phase II - système d'exécution de la fabrication, système de gestion d'entrepôt, système avancé de planification et d'ordonnancement, programmation de l'IA, gestion de la qualité et système de gestion du transport - permettra également une gestion intelligente de la production en réseau et une prise de décision éclairée.

La nouvelle usine est vouée à devenir la plus grande usine de grues à tour du monde. Les lignes de production actuelles fabriquent principalement des grues à tour de grande et moyenne taille. L'extension de phase II de l'usine permettra la production de machines de très grand tonnage, de grues à tour de petite taille et d'ascenseurs de chantier et elle permettra une fabrication intelligente complète dans toute cette installation.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. À l'heure actuelle, la société commercialise plus de 460 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant dix grandes catégories. Pour tout complément de renseignements, veuillez visiter http://en.zoomlion.com/.

