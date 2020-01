Spin Master signe une nouvelle entente avec Rubik's, en vue d'un partenariat avec Perplexus Puzzles





TORONTO, 3 janvier 2020 /CNW/ - Spin Master Corp. (TSX : TOY ; www.spinmaster.com), une société internationale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants, s'est associée à Rubik's Cube, une société de renommée mondiale, pour lancer Perplexus Puzzles, au style personnalisé, dans le cadre d'une nouvelle entente négociée par The Smiley Company, détenteur de la licence principale de Rubik's.

Ils mettront au point, ensemble, une gamme co-marquée par Rubik's et Perplexus, qui comprendra un casse-tête sous forme de sphère-labyrinthe en 3D et un jouet-labyrinthe. En tournant et déplaçant le cube, les joueurs tentent de faire progresser une petite bille métallique dans un labyrinthe complexe composé d'un certain nombre d'étapes le long d'étroites pistes en plastique. Le résultat est le dernier casse-tête et labyrinthe de Rubik's Cube, qui offre un nouveau niveau d'amusement et qui rend le Cube encore plus complexe qu'il ne l'était auparavant.

« La coopération avec un jouet aussi emblématique que le Rubik's Cube a été une opportunité unique de prolonger le plaisir et le défi de l'expérience de jeu de Perplexus », a déclaré Elizabeth LoVecchio, vice-présidente du marketing pour Spin Master Games. « Perplexus captive d'ores et déjà les esprits, à tous les âges, et nous sommes heureux de travailler avec The Smiley Company pour élargir la gamme populaire et repousser encore les limites du plaisir et de l'innovation. »

À propos du nouveau lancement, Lori Heiss-Tiplady, vice-présidente de la stratégie de la marque chez The Smiley Company, a déclaré : « Perplexus est devenu célèbre pour ses ingénieux designs sculpturaux et ses différents niveaux de défi. Ces valeurs sont parfaitement alignées avec celles qui ont permis au Rubik's Cube de devenir le jouet le plus vendu de l'histoire. Nous nous engageons à élargir les compétences de la marque Rubik's en nous associant avec des entreprises de classe mondiale, comme Spin Master, qui partagent notre objectif de former des générations futures plus intelligentes grâce à des produits qui permettent d'apprendre, de stimuler l'intelligence et de faire évoluer le statut d'agrément STEM de Rubik's. »

Idéale pour offrir aux enfants une longueur d'avance sur les jeux STEM sans écran, la gamme de nouveaux jeux est en cours de développement ; le lancement d'un premier produit est prévu pour l'été 2020 et des jouets supplémentaires devraient être présentés peu après.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY ; www.spinmaster.com) est une entreprise mondiale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences et commercialise un portefeuille diversifié et innovant de jouets, jeux, produits et objets de divertissement. Spin Master est surtout renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a été nommée 110 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY) et a été récompensée 30 fois dans plusieurs catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année. À ce jour, Spin Master a produit neuf séries télévisées, dont la série à succès de Bakugan, Battle Planet, qui a récemment été relancée, et PAW Patrol, qui est diffusée dans plus de 160 pays et territoires du monde entier. Spin Master emploie plus de 1800 personnes dans le monde, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et en Australie.

