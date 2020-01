Le Wi-Fi 6 de Huawei se classe à la première place mondiale (sans compter l'Amérique du Nord), selon le cabinet Dell'Oro Group





SHENZHEN, Chine, 3 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le Wi-Fi 6 de Huawei se classe à la première place sur le marché mondial (sans compter l'Amérique du Nord), selon le rapport sur les parts de marché mondiales des points d'accès intérieurs du Wi-Fi 6 entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, publié par Dell'Oro Group, un grand cabinet indépendant d'analyse et d'étude de marché.

En octobre 2018, la Wi-Fi Alliance a officiellement annoncé un tout nouveau système de dénomination pour les différentes générations du Wi-Fi, « Wi-Fi 6 » étant le nom simplifié de la norme IEEE 802.11ax. Le Wi-Fi 6 améliore le Wi-Fi 5 en multipliant par quatre la bande passante maximale par client et le nombre de clients simultanés et en offrant une latence plus de trois fois inférieure. Ces améliorations ont conduit à l'adoption du Wi-Fi 6 par un nombre croissant d'entreprises, d'écoles, d'hôpitaux et d'autres entités pionnières souhaitant tout connecter sur les réseaux de leurs sites. Ces premiers adoptants utilisent le Wi-Fi 6 pour déployer des applications innovantes telles que la vidéoconférence HD 4K/8K, l'enseignement interactif aidé par la réalité virtuelle et/ou la réalité augmentée, la télémédecine et les robots intelligents.

Le tout dernier rapport de Dell'Oro Group témoigne de la popularité croissante du Wi-Fi 6 auprès des entreprises mondiales. Selon le rapport, le chiffre d'affaires total du marché mondial du Wi-Fi 6 a connu une croissance explosive au cours des trois premiers trimestres de 2019 et a été multiplié par 30 par rapport à celui de 2018. Au cours de la même période, les chiffres d'affaires générés par les marchés du Wi-Fi 4 et du Wi-Fi 5 ont légèrement diminué. Cette performance du marché signifie que 2019 est la première année où le Wi-Fi 6 a fait l'objet d'une utilisation commerciale.

Huawei est un fer de lance sur le marché du Wi-Fi 6. Avec son AirEngine Wi-Fi 6, Huawei a pris la tête du déploiement du premier réseau Wi-Fi 6 pour les entreprises de l'industrie à Shanghai dès 2018. Depuis lors, Huawei AirEngine Wi-Fi 6, alimenté par la 5G de Huawei, est le choix de prédilection d'un plus grand nombre de clients de l'industrie dans le monde entier et il aide ceux-ci à construire les réseaux Wi-Fi 6 idéaux sans le moindre trou dans la couverture, sans le moindre temps d'attente et sans la moindre perte de paquets pendant l'itinérance. Parmi les clients types figurent le métro de Shenzhen en Chine, le stade Parc Saint-Jacques de Bâle en Suisse, la banque Agos en Italie, l'université de Mondragon en Espagne et l'université de Johannesburg en Afrique du Sud.

Steven Zhao, président de Campus Network Domain, la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Nous sommes très heureux de constater que le Huawei AirEngine Wi-Fi 6 a été largement utilisé dans des secteurs tels que l'éducation, les gouvernements, les grandes entreprises et la fabrication. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 aide un plus grand nombre d'entreprises de toutes tailles à créer des réseaux qui s'articulent autour de l'expérience utilisateur pour augmenter l'efficacité des bureaux et de la production. Cela ouvre la voie au déploiement à grande échelle des services numériques et accélère la transformation numérique ».

La confiance des clients dans le Wi-Fi 6 Huawei est imputable à l'investissement et l'engagement continus de Huawei dans l'industrie du Wi-Fi 6.

Osama Aboul Magd , grand expert de Huawei, a été élu président du groupe de travail sur la norme IEEE 802.11ax en 2014 et il a apporté ses connaissances pour orienter en permanence le développement des normes industrielles du Wi-Fi 6.

En octobre 2017, Huawei a lancé le premier point d'accès du Wi-Fi 6 commercial de l'industrie. Depuis lors, Huawei n'a cessé d'élargir son portefeuille lié au Wi-Fi 6 en lançant successivement des produits et des solutions innovants adaptés à différents environnements.

Huawei et Wireless Broadband Alliance (WBA) ont conjugué leurs forces pour étudier les innovations pédagogiques basées sur le Wi-Fi 6 et les cas d'utilisation dans une université espagnole.

À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec des partenaires en amont et en aval dans toute l'industrie, à se consacrer à des environnements et cas de figure spécifiques à l'industrie et à fournir des solutions idéales de réseau Wi-Fi 6 destinées aux nouvelles applications numériques. Huawei ira également de l'avant avec ses produits et solutions de la série AirEngine Wi-Fi, alimentés par la 5G de Huawei, pour aider les entreprises à construire des réseaux entièrement connectés et à l'épreuve du temps sur leurs sites.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Huawei AirEngine Wi-Fi 6.

