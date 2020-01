Suspension de la négociation par l'OCRCVM - LBB.P

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Libby K Industries Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : LBB.P (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE)...

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et Inovia Capital ont annoncé aujourd'hui un investissement de 37 M$ US dans le fournisseur de technologies de santé à domicile AlayaCare. Cette ronde de financement de série C, qui permettra à la...