Esri rejoint HERE Technologies au salon CES 2020

Esri, le leader mondial de l'intelligence de localisation, a annoncé aujourd'hui sa présence au salon Consumer Electronics Show (CES) de cette année, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Esri participera à une discussion animée par la société de données de localisation, HERE Technologies, sur la façon dont la technologie géospatiale peut aider les entreprises à prendre des décisions géographiques mieux éclairées, par exemple pour déterminer l'endroit où ouvrir de nouveaux magasins.

Qui :

Jeffrey Peters, directeur du développement commercial mondial, chez Esri

Jason Bettinger, directeur principal et chef des services financiers et des ventes au détail, région des Amériques, chez HERE Technologies

Quoi :

Utiliser la nouvelle génération de données de localisation pour décider où ouvrir votre prochain magasin : HERE Technologies en conversation avec Esri



Alors que les détaillants ayant pignon sur rue continuent d'innover en matière de formats et d'expériences d'achat, ils se tournent également vers des données de haute qualité lorsqu'il s'agit de choisir leur prochaine implantation. À l'occasion de ce débat, Esri se joindra à HERE pour aborder la façon dont les détaillants sont en train d'exploiter une ressource riche rassemblant cartes, sites et informations de trafic pour obtenir un avantage dans ce qui est devenu l'un des secteurs les plus compétitifs de l'économie.

Où :

Stand de HERE Technologies, LVCC, Central Plaza, CP-2

Las Vegas Convention Center

3150 Paradise Rd

Las Vegas, NV 89109

Quand :

Le 8 janvier 2020, de 12 h à 12 h 15

