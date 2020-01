PMC Group finalise l'acquisition des actifs commerciaux de Lanxess dans le domaine des spécialités organostanniques





PMC Group N.A., Inc. (« PMC ») et Lanxess Organometallics GmbH (« Lanxess ») ont annoncé que PMC a racheté la gamme de produits Spécialités organostanniques (les « activités ») de Lanxess. La transaction, annoncée le 13 novembre 2019, a été clôturée le 30 décembre 2019. Les activités comprennent les gammes mondiales de catalyseurs organostanniques, de spécialités organostanniques et de produits intermédiaires de Lanxess.

À PROPOS DE PMC

PMC Group, une société internationale de produits chimiques et pharmaceutiques, diversifiée et axée sur la croissance, dont le siège social est situé aux États-Unis, se consacre à trouver des solutions novatrices à tous les besoins dans un vaste éventail de marchés finaux, notamment les plastiques, les produits de consommation, l'électronique, les revêtements, les emballages, les mines, les soins personnels, les produits alimentaires, l'automobile et la pharmacie. L'entreprise s'est construite sur un modèle de croissance durable par l'innovation, tout en faisant la promotion du bien commun. PMC, qui opère à partir d'une plateforme mondiale de fabrication, d'innovation et de marketing, possède des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations concernant PMC et ses activités partout dans le monde, consultez www.pmc-group.com.

À PROPOS DE LANXESS

LANXESS, l'un des leaders de la chimie de spécialités, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2018. L'entreprise emploie actuellement environ 15 500 personnes dans 33 pays et est représentée sur 60 sites de production dans le monde. L'activité principale de LANXESS est le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de produits chimiques spéciaux et de plastiques.

