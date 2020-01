Les régimes à prestations déterminées terminent l'année 2019 en excellente santé financière au Canada





TORONTO, 02 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous l'effet des rendements obligataires à la hausse et de la remontée boursière de fin d'année, les niveaux de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées au Canada ont augmenté de façon marquée au quatrième trimestre de 2019, se rapprochant ainsi d'un sommet historique, selon le dernier sondage sur le ratio de solvabilité médian d' Aon , le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Au cours de l'année, le ratio de solvabilité médian d'Aon a progressé de près de 7,2 points de pourcentage.



Citations :

« Au début de 2019, les marchés financiers ne s'étaient pas encore remis de l'année difficile précédente, et les actions ont souffert de l'incertitude qui a plané pendant une bonne partie de l'année, car un ralentissement de la croissance mondiale et des différends commerciaux ont assombri les perspectives pour les investisseurs », a résumé Erwan Pirou, directeur canadien, Solutions déléguées en placement, Aon. « Pourtant, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, et une résolution partielle du conflit commercial sino-américain, la récente élection britannique et une politique monétaire plus accommodante semblent avoir créé des bases plus solides pour les actions mondiales, de sorte que le rendement global des actifs de retraite a dépassé sans peine celui de l'an dernier. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que ce sentiment d'optimisme renouvelé survivra au-delà de 2020. La croissance mondiale continue de nuire à la valorisation des actions, et les forces à l'origine de la réorientation du commerce mondial et d'autres relations économiques demeurent actives, laissant présager plus de volatilité à l'avenir. Compte tenu de la solidité financière des régimes de retraite canadiens, il est judicieux de la part des promoteurs de régimes de réévaluer leurs stratégies d'atténuation des risques pour la nouvelle année. »

« Les promoteurs de régimes doivent faire la distinction entre les récents événements et les tendances à long terme, notamment en ce qui concerne les rendements obligataires », a déclaré Claude Lockhead, associé exécutif, Solutions pour la retraite, Aon. « Malgré la hausse des rendements au quatrième trimestre, la tendance baissière à long terme semble vouloir perdurer, compte tenu des attentes modérées sur le plan de l'inflation et du ralentissement de la croissance mondiale. De plus, les promoteurs de régimes canadiens seront confrontés à des changements en 2020 et après. La Colombie-Britannique a récemment imité le Québec et l'Ontario en abandonnant les règles de capitalisation selon l'approche de solvabilité, une décision qui met en lumière l'évolution rapide du contexte réglementaire au Canada. De bons niveaux de solvabilité donnent aux promoteurs l'occasion d'examiner toutes leurs options de gestion de la volatilité et des risques, des solutions de diversification et d'impartition des placements au règlement intégral des passifs. Nous verrons bien si ce répit de volatilité des marchés financiers et de baisse des rendements persiste, mais les promoteurs ne devraient pas se bercer d'illusions, car cette pause risque de n'être qu'un phénomène de courte durée. »

Quelques données importantes :

Le ratio de solvabilité médian d'Aon a grimpé en flèche au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 102,5 % au 1 er janvier 2020. Cette hausse de 7,2 points de pourcentage durant l'année se rapproche du record trimestriel atteint au troisième trimestre de 2018.

janvier 2020. Cette hausse de 7,2 points de pourcentage durant l'année se rapproche du record trimestriel atteint au troisième trimestre de 2018. La proportion de régimes entièrement capitalisés se situait à 54 % au 1 er janvier 2020, en hausse de 16 points de pourcentage sur douze mois et de près de 7 points de pourcentage sur trois mois.

janvier 2020, en hausse de 16 points de pourcentage sur douze mois et de près de 7 points de pourcentage sur trois mois. Les rendements obligataires du Canada ont progressé au cours du trimestre, les taux des obligations canadiennes à 10 ans ayant augmenté de 33 points de base et ceux des obligations canadiennes à long terme, de 23 points de base. Ces rendements plus élevés ont réduit le passif des régimes de retraite et amélioré leur solvabilité au cours du trimestre. Les rendements des obligations à 10 ans ont tout de même terminé l'année à 26 points de moins qu'au début de 2019, et ceux des obligations à long terme, à 42 points de moins.

Les actifs des régimes de retraite ont progressé de 1,9 % au quatrième trimestre, comparativement à 2,2 % au troisième trimestre. Le rendement global de l'actif pour l'année s'est établi à 15,9 %.

En dollars canadiens, toutes les catégories d'actions ont inscrit un rendement positif au cours du trimestre. L'indice MSCI Marchés émergents a enregistré le meilleur rendement, augmentant de 9,5 %, suivi de l'indice S&P 500 des actions américaines (+6,8 %), de l'indice MSCI EAEO des actions internationales (+6,3 %), de l'indice MSCI Monde des actions mondiales (+5,9 %) et de l'indice composite S&P/TSX des actions canadiennes (+3,2 %).

Toutes les catégories d'actions ont généré un rendement annuel positif en dollars canadiens, dominées par l'indice S&P 500 des actions américaines (+23,8 %). L'indice composé S&P/TSX des actions canadiennes (+22,9 %), l'indice MSCI Monde des actions mondiales (+21,2 %) et l'indice MSCI EAEO des actions internationales (+15,9 %), qui affichaient tous des rendements à deux chiffres, suivent, tandis que l'indice MSCI Marchés émergents, à 12,4 %, ferme la marche.

Alors que les capitaux affluaient sur les marchés boursiers, les rendements des actifs non traditionnels ont tiré de l'arrière tout au long du trimestre. Les secteurs de l'infrastructure et de l'immobilier mondial ont tous deux progressé de 1,6 % au quatrième trimestre en dollars canadiens (pour un rendement annuel de 20,3 % et 15,8 %, respectivement).

Du côté des titres à revenu fixe, la hausse des rendements a entraîné une baisse des prix des obligations au cours du trimestre. L'indice obligataire à long terme FTSE Canada a reculé de 1,9 % au quatrième trimestre, alors que l'indice obligataire universel FTSE Canada se repliait de 0,9 %. Toutefois, sur une base annuelle, les deux indices obligataires ont enregistré des rendements positifs en 2019, soit des hausses respectives de 12,7 % pour les obligations à long terme et de 6,9 % pour les obligations universelles, un résultat qui reflète la baisse des rendements obligataires tout au long de l'année.

À propos du sondage sur le ratio de solvabilité médian d'Aon

Le ratio de solvabilité médian d'Aon mesure la santé financière d'un régime à prestations définies en comparant le total des actifs au total des engagements de retraite sur une base de solvabilité selon les différentes législations. Il s'agit là de la représentation la plus exacte et à jour de la situation financière des régimes PD au Canada, car elle s'appuie sur une vaste base de données et reflète les caractéristiques, la politique de placement, les cotisations versées et les mesures d'allégement de chaque régime, telles qu'adoptées par le promoteur. L'analyse des régimes de la base de données tient compte du rendement des indices financiers des diverses catégories d'actif, ainsi que des taux d'intérêt en vigueur, pour évaluer le passif sur base de solvabilité.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50?000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer leur rendement.

Relations avec les médias

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Alexandre Daudelin (1 514 982-4910).

Communiqué envoyé le 2 janvier 2020 à 17:25 et diffusé par :