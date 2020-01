Luxoft HALO, le nouveau concept de mobilité partagée, permet une expérience numérique embarquée révolutionnaire





Luxoft, une société DXC Technology Company (NYSE: DXC), dévoile Luxoft HALO (en collaboration avec LG Electronics, Amazon et Mapbox), le dernier concept de mobilité partagée de la société permettant une expérience numérique embarquée révolutionnaire. Luxoft HALO sera officiellement lancé lors du CES® 2020, du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas (Nevada).

À la maison, les consommateurs s'attendent à ce que leur expérience numérique soit simple, pratique et accessible, en tout moment et sur une variété de dispositifs. De plus en plus, les consommateurs attendent également un accès à leurs contenus et services favoris, dans leur véhicule et en déplacement.

Le concept de mobilité partagée de Luxoft HALO démontre comment tous les besoins de mobilité des consommateurs peuvent être parfaitement intégrés à leur mode de vie numérique.

"Au côté de nos principaux partenaires, nous proposons aujourd'hui une expérience embarquée exhaustive, hautement personnalisée et intelligente, en s'appuyant sur webOS Auto, la plateforme destinée à la mobilité partagée et intelligente", déclare Vildan Hasanbegovic, directeur des partenariats et chef du marketing chez Luxoft Automotive. "Il s'agit d'une plateforme ouverte fournissant, avec une qualité inégalée, un écosystème de services intelligents et de contenus dynamiques (depuis l'infodivertissement embarqué jusqu'aux services de streaming vidéo et autres) qui occupe de plus en plus une place essentielle dans le mode de vie numérique de chaque client."

Luxoft peut déjà déployer webOS Auto sur des systèmes produits de série et à grande échelle, notamment:

Système de divertissement aux places arrière pour les attentes traditionnelles;

Système de divertissement aux places arrière avec mode d'appel de taxi;

Écran arrière pour les systèmes d'appel de taxi; et

Écran central pour les systèmes d'appel de taxi.

Innovations de partenaires présentées dans Luxoft HALO

LG Electronics et webOS Auto

webOS Auto est une plateforme ouverte idéale pour la mobilité partagée et intelligente. webOS Auto fournit des fonctionnalités et comprend les éléments essentiels, comme le traitement multimédia, le contrôle multi-écran, la connectivité, la sécurité, afin d'offrir un confort et une commodité améliorés aux passagers.

Alexa Auto

Alexa vous aide déjà à simplifier et organiser votre vie à la maison, mais elle peut désormais vous accompagner dans vos déplacements grâce à Alexa Auto. Alexa vous permet d'écouter de la musique, vous orienter, faire des appels, écouter des livres audio, contrôler votre maison connectée, et bien plus encore, simplement par commande vocale, pour que vous gardiez vos mains sur le volant et vos yeux sur la route. Alexa est déjà disponible dans des dizaines de véhicules des principaux constructeurs, et Amazon a lancé des services comme le Alexa Auto SDK pour permettre aux constructeurs et fournisseurs d'intégrer Alexa directement au sein de leur système d'infodivertissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter amazon.com/alexa-auto/.

Mapbox

Mapbox est une plateforme de données de localisation en direct destinée aux cartes et à la navigation pour les appareils mobiles, l'internet, les jeux et l'automobile. Mapbox comprend des SDK pour les développeurs webOS Auto, Android, iOS, Unity 3D, et web, et des API pour le rendu des cartes et l'exécution des fonctions spatiales. Plus de 150 000 développeurs utilisent Mapbox chaque mois. Plus de 45 000 applications mobiles sont dotées des SDK Mapbox. Les applications et plateformes construites par les développeurs utilisant Mapbox représentent plus de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Luxoft au CES® 2020

Rendez visite à Luxoft au salon CES pour découvrir de manière pratique Luxoft HALO et vivre l'expérience de l'avenir de la mobilité partagée et intelligente. Stand 6928, North Hall, Tech East, Las Vegas Convention et World Trade Center.

À propos de Luxoft

Luxoft, une société DXC Technology Company (NYSE: DXC), est un spécialiste de la stratégie numérique et de l'ingénierie logicielle fournissant des solutions technologiques sur mesure stimulant l'évolution de ses clients au niveau mondial. Luxoft utilise la technologie pour permettre la transformation de l'entreprise, optimiser les expériences clients et intensifier l'efficience opérationnelle grâce à ses services de stratégie, de conseil et d'ingénierie. Luxoft propose une combinaison unique d'excellence en ingénierie et d'expertise industrielle approfondie, en particulier l'automobile, les services financiers, le voyage et l'hôtellerie, la santé, les sciences de la vie, les médias et les télécommunications. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à exécuter leurs systèmes et opérations critiques à la mission tout en modernisant les TI, en optimisant les architectures de données, et en garantissant la sécurité et l'évolutivité sur les serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Fort de plusieurs décennies d'innovation, DXC reçoit la confiance des plus grandes entreprises au monde pour déployer sa pile technologique afin de permettre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expériences client. Pour en savoir plus sur DXC et sa mission centrée sur les employés, les clients et l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur www.dxc.technology.

Toutes les informations contenues dans les documents sont fournies de bonne foi mais ne font pas partie ni ne constituent une offre ou un contrat. Les déclarations, chiffres, plans, points de vue et représentations sont uniquement fournis à titre informatif et indicatif. Luxoft a réalisé des efforts raisonnables pour inclure, dans la mesure du possible, des informations précises. Toutefois, Luxoft ne formule pas de garanties ni de représentations, explicite ou implicite, quant à l'exhaustivité des informations fournies. Luxoft ne pourra être tenu responsable en cas de dommages, y compris mais sans s'y limiter, des dommages spéciaux ou consécutifs, découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser les données contenues dans lesdits documents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

