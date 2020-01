HGRÉGOIRE SENSIBILISE SES CLIENTS À UNE CONDUITE SÉCURITAIRE; AU VOLANT, ON PASSE EN MODE PLEINE CONDUITE!





S'il y a une bonne résolution de l'année qui doit être prise au sérieux, car elle est vitale, c'est celle de toujours garder l'oeil sur la route lorsqu'on conduit. Soucieuse d'encourager des comportements de conduite sécuritaire, la bannière HGrégoire lance une campagne de sensibilisation sur la distraction au volant.

Du 2 au 31 janvier 2020, les clients de nos 23 succursales au Québec recevront un support fixe pour téléphone cellulaire au moment de la prise de possession de leur véhicule, accompagné d'une lettre expliquant le bien-fondé de cette initiative.

« La distraction au volant est un enjeu qui nous tient à coeur. Par cette initiative, nous voulons aider les clients à respecter le Code de la sécurité routière et les sensibiliser à l'importance de passer en mode pleine conduite lorsqu'ils sont au volant ? en prenant les moyens de ne pas se laisser distraire. Mieux s'organiser et s'habituer à ne plus se servir du téléphone, même en mode mains libres, est la meilleure des résolutions de l'année. » affirme Harry Kasparian, directeur principal marketing chez HGrégoire.

Rappelons que la distraction au volant demeure l'une des principales causes d'accidents graves ou mortels au Québec. La Société de l'assurance automobile du Québec propose des solutions pour réduire la distraction au volant :

Éteindre son cellulaire. Si vous devez utiliser votre appareil, assurez-vous qu'il soit fixé à un support ou immobilisez-vous dans un endroit sécuritaire où le stationnement est permis.

Activer une application mobile bloque les appels et les textos durant un trajet.

Demander aux passagers de prendre les appels, de lire ou d'écrire les messages textes ou les courriels durant le trajet.

Se donner du temps pour manger, boire ou fumer, afin d'éviter de le faire en conduisant.

Programmer la radio, insérer le CD à écouter ou définir sa liste d'écoute.

Étudier la carte et les indications routières à suivre ou encore programmer le GPS avant de partir.

Finir de se préparer avant de prendre le volant (maquillage, rasage, etc.).

S'assurer que les enfants à bord ont tout ce qu'il leur faut pour la durée du trajet.

Depuis le 30 juin 2018, le Code de la sécurité routière interdit l'usage d'un téléphone ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d'un écran d'affichage, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule à l'aide d'un support, qu'il soit utilisé en mode mains libres ou avec commandes vocales, et qu'il ne soit manipulé que pour des fonctions liées à la conduite.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand choix de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 13e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 22 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 8 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité aux meilleurs prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

Communiqué envoyé le 2 janvier 2020 à 12:35 et diffusé par :