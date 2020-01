LA MARQUE SECRET® DÉODORANT CANADA SE JOINT À LA TOURNÉE DREAM GAP DE LA PWHPA





La tournée Dream Gap de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) retourne à Toronto pour son plus gros événement à ce jour : La Présentation Secret® de hockey féminin, les 11 et 12 janvier 2020. La mission de la tournée Dream Gap de la PWHPA est d'attirer l'attention sur le manque d'opportunités et de supporter les joueuses de hockey professionnelles en Amérique du Nord et de militer pour une ligue de hockey féminine viable. En tant que partenaire officiel, la marque Secret® Déodorant se joint à la PWHPA pour changement important, afin que tous les joueurs de hockey professionnels profitent des mêmes occasions, quel que soit leur sexe.

« Depuis 1956, Secret est déterminé à soutenir les femmes, et appuie celles qui défient les normes et qui poursuivent leurs passions sans relâche, malgré la différence dans les opportunités et les rémunérations. Nous sommes fières d'appuyer la PWHPA et les femmes qui se battent pour avoir la même chance d'exercer leur sport qu'elles aiment » a déclaré Lisa Reid, directrice de marque, Secret Canada. « Secret croit qu'à sueur égale mérite des chances égales. Nous espérons que les Canadiens se joindront à nous cet hiver pour appuyer tous les joueurs de hockey de manière égale. »

« Nous sommes honorés d'unir nos forces avec Secret », a ajouté Jayna Hefford, Consultante en opérations, PWHPA. «Soutenir les femmes dans notre lutte pour l'égalité n'est pas seulement ce qu'elles font, c'est QUI elles sont et ont toujours été. Ils seront un grand allié, à la fois sur la glace et hors glace, alors que nous continuons de faire pression pour un avenir meilleur. »

La présentation Secret® de hockey féminin réunira six équipes comprenant 120 athlètes provenant de toute l'Amérique du Nord dans le cadre d'une fin de semaine de hockey remplie d'action. L'événement mettra en vedette les meilleures joueuses au monde, dont Marie-Philip Poulin, Nathalie Spooner, Hilary Knight, Kendall Coyne et plusieurs autres. Pour connaître la liste complète des joueuses, consultez pwhpa.com/events/secret-showcase.

« Pouvoir jouer au hockey sur la scène professionnelle sans avoir à se soucier de l'aspect financier a toujours été un rêve inatteignable. Sur la glace, les joueuses de hockey féminin suivent le même entraînement et travaillent aussi fort que les hommes », a souligné Sarah Nurse, joueuse de hockey professionnelle. « Grâce à l'appui de Secret, nous nous rapprochons de la mise sur pied d'une ligue viable pour les joueuses de hockey féminin. »

Les Canadiens pourront démontrer leur appui au hockey féminin professionnel en enfilant leurs patins et en sautant sur la glace dans le cadre d'un rallye de patinage familial gratuit le samedi 4 janvier 2020 à Toronto, à Montréal et à Calgary.

Horaire des rallyes :

Toronto : Aréna Natrel : de 10h à 14h (HNE)

Montréal : Aréna YMCA Hochelaga Maisonneuve : de 10h à 12h30 (HNE)

Calgary : Brookfield Residential YMCA at Seton: de 9h à 10h30 (HNR)

Pour en savoir plus sur les rallyes, visitez https://equalsweat.ca/fr-ca/home

#ForTheGame

#EqualSweat

À propos de Secret

Secret® a été la première marque d'antisudorifique conçu spécialement pour les femmes. Depuis les 60 dernières années, Secret® est au coeur de la vie des femmes, et innove pour leur offrir une protection supérieure contre les odeurs et la moiteur. Au fil des ans, la marque a fièrement appuyé la promotion et l'égalité des femmes par l'entremise de ses campagnes et communications. Sa dernière campagne, « All Strength, No Sweat », s'inscrit tout naturellement dans cet engagement constant à l'égard des femmes. Elle célèbre les femmes intrépides qui remettent en question le statu quo, qui repoussent les limites et qui défendent leurs droits, sans se soucier des obstacles qui se dressent sur leur route. Secret® met les femmes du monde entier au défi de montrer leur force, sans hésiter.

À propos de la PWHPA

La mission de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin est de promouvoir, faire progresser et appuyer une ligue de hockey professionnel féminin unique et viable en Amérique du Nord, qui met en vedette les meilleures joueuses au monde. L'organisation vise à parler d'une seule voix au nom des joueuses en militant pour la création d'une ligue professionnelle durable. La PWHPA travaille à accomplir sa mission en coordonnant les besoins d'entraînement et les possibilités de programmation durant la saison 2019-20 et en collaborant avec des organisations qui partagent ses valeurs pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes d'aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour en savoir plus sur la PWHPA et sur le Dream Gap Tour, visitez www.PWHPA.com.

