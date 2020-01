Ras Al Khaimah émerveille le monde avec le spectaculaire Gala du Nouvel An qui remporte deux titres record du monde de Guinness





Les yeux du monde étaient rivés sur Ras Al Khaimah en attirant des gens de tous les horizons à travers un spectaculaire gala du réveillon du Nouvel An qui l'a conduit à remporter deux titres record du monde de Guinness. Des milliers de spectateurs, dont des touristes internationaux, ont assisté aux feux d'artifice de 13 minutes qui a également était transmis à des milliards de personnes à travers des retransmissions en direct en ligne et par les réseaux de télévision mondiaux.

Définissant Ras Al Khaimah comme la « capitale du tourisme du CCG », l'événement a remporté les titres record du monde de Guinness pour les « véhicules aériens sans pilote pour le lancement simultané de feux d'artifice » et pour la « cascade la plus longue de feux d'artifice ». En effet, cette inscription porte à cinq le nombre de records établis pour les feux d'artifice organisés par Ras Al Khaimah en trois ans.

Le premier record concernait le spectaculaire feu d'artifice utilisant 173 Pyro-Drones simultanément. Le feu d'artifice a marqué le début du Nouvel An en inscrivant l'image « 2020 » dans le ciel, suivi d'un élégant lustre drapé d'une cascade d'étincelles pyrotechniques, s'achevant par la représentation des monuments de Ras Al Khaimah.

Le record de la « cascade la plus longue de feux d'artifice » de 3,788.86 mètres a dépassé celui déjà enregistré à Fukuoka, au Japon, d'une longueur de 3,517.23 mètres. Les feux d'artifice, chacun d'au moins 28 cm de long et 3 cm de diamètre, ont éblouit le public.

Les foules ont envahi la scène principale de l'île d'Al Marjan, le lieu consacré à l'événement et la destination vedette en matière de style de vie par Marjan, le principal développeur de Ras Al Khaimah, dès le début de la soirée ainsi que pendant de la visualisation du spectacle à partir des ponts le long d'Al Hamra. Il est à noter que pour la première fois, Ras Al Khaimah a également organisé un dîner de réveillon du Nouvel An avec en vedette Najwa Karam, chanteuse multi-platine, auteur-compositeur et icône de la mode, ainsi que le célèbre chanteur Waleed Al Shami.

Un porte-parole a déclaré : « L'événement souligne la vision du leadership de Ras Al Khaimah qui n'est autre que de positionner l'émirat comme l'un des premiers choix au monde pour les célébrations du réveillon du Nouvel An. Outre l'obtention des deux titres record du monde de Guinness, la célébration aura un effet de patrimoine spectaculair puisqu'elle définit Ras Al Khaimah comme étant la principale destination touristique, commerciale et de loisirs de la région. »

Visualisez le gala du Nouvel An en ligne sur raknye.com et suivez @rakmediaoffice sur les réseaux sociaux.

*Source: AETOSWire

