Michael P. Richardson, président de Nexteer, annonce son départ à la retraite

AUBURN HILLS, Michigan, 2 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Après 45 ans de bons et loyaux services, le président de Nexteer et administrateur de son comité de direction, Michael P. Richardson, annonce aujourd'hui sa retraite. Le premier vice-président et responsable de l'exploitation au niveau mondial, Tao Liu, et l'équipe de direction de Nexteer assumeront les fonctions de Richardson à l'avenir.

« Mike a collaboré avec Nexteer à différents postes depuis 45 ans et nous apprécions particulièrement son leadership de ces dernières années, alors que Nexteer a diversifié sa clientèle et a étendu sa présence mondiale. Bien que Mike et sa capacité mobilisatrice nous manqueront beaucoup, nous lui souhaitons la plus heureuse des retraites », a déclaré Guibin Zhao, PDG et vice-président du conseil d'administration de Nexteer. « Nous disposons d'une équipe de direction talentueuse et expérimentée qui s'est engagée à exécuter notre stratégie éprouvée de croissance rentable et de création de valeur pour les actionnaires et à continuer à faire de Nexteer un leader en matière de contrôle intuitif du mouvement. »

Richardson a commencé sa carrière en 1974 à l'ancienne division des boîtiers de direction de Saginaw alors qu'il était en premier cycle d'ingénierie à l'Université Kettering. Au cours des quatre décennies suivantes, il a occupé un large éventail de postes dans les métiers spécialisés, la fabrication, l'ingénierie et la direction d'entreprise aux États-Unis, en France et en Chine. Il a été nommé administrateur du comité de direction de Nexteer en 2013 et président en 2016.

« C'est un honneur pour moi d'avoir servi aux côtés de cette équipe mondiale pendant 45 ans. Je suis convaincu que Nexteer est bien placée pour continuer à créer un avenir de plus en plus prospère pour tous les intervenants », a déclaré M. Richardson.

À propos de Nexteer

Nexteer Automotive (HK 1316), un leader mondial du contrôle intuitif des mouvements, est une entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de la direction et de la transmission qui fournit des systèmes de direction assistée électriques et hydrauliques, des colonnes de direction, des systèmes de transmission ainsi que des systèmes avancés d'aide à la conduite et des technologies d'aide à la conduite automatisée pour les équipementiers. La société possède 28 usines de fabrication, trois centres techniques et 14 centres de service à la clientèle stratégiquement situés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. La société sert plus de 60 clients dans toutes les grandes régions du monde, dont BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, Groupe PSA, Toyota et VW, ainsi que des constructeurs automobiles en Inde et en Chine. www.nexteer.com

