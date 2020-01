CF PharmTech, clôturant une ronde de financement de 90 M$ US, va accélérer le développement mondial de médicaments contre les maladies respiratoires





SHUZHOU, Chine, 2 janvier 2020 /CNW/ - CF PharmTech, Inc., une société pharmaceutique qui ambitionne de devenir fournisseur mondial de médicaments de qualité et abordables contre les maladies respiratoires, a annoncé avoir mobilisé 90 M$ US à l'issue d'un tour d'investissement de série E mené par New Alliance Capital. La ronde a vu participer de nouveaux investisseurs -- CR-CP Life Science Fund, Finnova Capital, GT Capital, Co-stone Asset Management, Xiangcheng Financial Holdings et Everest Venture Capital -- de même que des investisseurs déjà en place tels que Oriza Holdings, Longmen Venture Capital, GTJA Investment et CMB International.

Fait notable, cette ronde a bénéficié du soutien solide des investisseurs chinois disposés à pourvoir en capital les sociétés pharmaceutiques de premier plan, qui possèdent un net avantage concurrentiel à l'échelle mondiale, et permettra à CF PharmTech de faire avancer, jusqu'à leur mise sur le marché, les produits en développement.

Commentant cette ronde de financement, le directeur exécutif de New Alliance Capital, Lei Cai, a précisé : « New Alliance Capital privilégie les créneaux d'investissement dans les secteurs de la santé. Les traitements respiratoires et les médicaments par inhalation sont prometteurs en raison des barrières technologiques élevées à l'entrée et de l'immense potentiel de croissance. CF PharmTech s'est employée méticuleusement à mettre en place de solides plateformes technologiques à l'appui du développement d'une gamme complète de produits. L'intégrité et le professionnalisme de l'équipe centrale de CF PharmTech nous ont profondément impressionnés. »

De son côté, le directeur général de CR-CP Life Science Fund, Da Liu, a observé : « CF PharmTech est l'une des sociétés pharmaceutiques chinoises les plus innovantes et les plus avant-gardistes à se spécialiser dans les traitements des maladies respiratoires. Étant une société pharmaceutique, CF PharmTech incarne pleinement un engagement envers la qualité et les normes internationales, engagement qui conforte son immense potentiel de croissance, surtout lorsqu'on sait qu'elle est l'une des rares sociétés pharmaceutiques privées leader dans l'administration de médicaments servant à traiter les maladies respiratoires. »

CEC Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif de CF PharmTech au cours de cette ronde de financement de série E. S'exprimant à ce propos, Irene Hong, associée chez CEC Capital, a déclaré : « Cette ronde de financement, qui vient de se clôturer, marquera une nouvelle étape dans le développement de produits chez CF PharmTech. Nous admirons beaucoup l'esprit persévérant de l'équipe de CF PharmTech. »

À propos de CF PharmTech :

CF PharmTech est une société pharmaceutique vouée à la santé respiratoire. Depuis sa création, la société a grandi en se dotant d'installations de pointe destinés à la recherche et au développement de même qu'à la fabrication de produits d'inhalation. Actuellement, CF PharmTech possède un portefeuille grandissant comptant plus de 20 produits destinés à la Chine et aux marchés internationaux. Pour en savoir plus sur CF PharmTech, rendez-vous sur www.cfpharmtech.com.

