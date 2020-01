Vasco Electronics lance un traducteur haut de gamme





CRACOVIE, Pologne, 2 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Vasco Electronics annonce le lancement du traducteur Vasco. L'événement officiel aura lieu au salon CES 2020 à Las Vegas, le 7 janvier.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes et innovantes du nouveau traducteur Vasco est qu'il comprend une carte SIM intégrée offrant un accès à Internet gratuit, illimité et à vie pour obtenir des traductions dans plus de 150 pays. Il donne la liberté de traduire plus de 50 langues sans avoir à chercher une connexion Wi-Fi ou à se connecter à Internet via un téléphone, en risquant de payer des frais d'itinérance excessifs.

Les objectifs prioritaires du nouveau traducteur Vasco étaient l'intuitivité, la rapidité de réponse et la facilité d'utilisation. Il facilite les communications et élimine la barrière linguistique, même pour ceux qui sont réticents à utiliser des appareils électroniques modernes dotés de milliers de fonctions.

Vasco Electronics s'engage à fournir des traductions lorsqu'on en a le plus besoin. Le traducteur Vasco succède naturellement au produit le plus vendu de la société, Vasco Mini 2. En plus de toutes les capacités du Mini 2, le nouvel appareil inclut des mises à jour et des améliorations en termes de conception et de fonctionnalité. La fonction de conversations multiples intégrée vous permet de parler à 100 personnes à la fois. Elle est idéale pour les conférences de groupe.

L'appareil utilise un microphone avec réduction du bruit de premier ordre pour éliminer jusqu'à 99 % des bruits de fond indésirables. La conception associe la meilleure technologie des moteurs de traduction sur des serveurs situés stratégiquement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. L'appareil se connecte toujours au serveur le plus proche, ce qui augmente considérablement la vitesse de traduction.

Le traducteur a été conçu avec le style à l'esprit et existe dans de nombreuses couleurs vives.

Vasco utilise les synthétiseurs vocaux Ivona pour proposer la meilleure prononciation sur le marché, avec un accent parfait dans chaque langue. Les traductions sont ainsi de meilleure qualité que celles des applications gratuites. Cette précision est essentielle étant donné qu'un seul mot mal traduit peut complètement changer le sens de toute la phrase.

Vasco Electronics mène les tendances technologiques en mettant en oeuvre des solutions de pointe pour les appareils et les logiciels. VASCO est la plus grande société au monde spécialisée dans la conception et la fabrication de traducteurs électroniques de pointe, tels que le traducteur Vasco, dont la présentation de lancement est prévue au CES.

Le CES est le lieu de rassemblement mondial pour ceux qui prospèrent dans le secteur des technologies grand public. Il est organisé chaque année par la Consumer Technology Association à Las Vegas, dans le Nevada. Le CES 2020 sera ouvert au public du 7 au 10 janvier. Vous pourrez rencontrer les représentants de Vasco Electronics au stand n° 45946, Tech West - Sands Expo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057610/Vasco_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 janvier 2020 à 02:00 et diffusé par :