QuEST Global s'apprête à présenter un système basé sur l'apprentissage profond assurant une sécurité accrue du conducteur et du véhicule lors du CES 2020





Cette solution de démonstration vise à améliorer la précision des systèmes ADAS en utilisant des modèles d'apprentissage profond

LAS VEGAS et BANGALORE, Inde, 2 janvier 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie des produits, présentera ses systèmes d'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) pilotés par l'apprentissage profond lors du CES (Consumer Electronic Show) 2020. Les modèles d'apprentissage profond développés par QuEST Global visent à améliorer les systèmes ADAS en optimisant la précision de la détection des panneaux de signalisation, des piétons et de la circulation. Ce système ADAS amélioré sera présenté au stand n° 1909, dans le pavillon Westgate.

Le système ADAS de démonstration a été développé en entraînant des modèles d'apprentissage profond utilisant des données synthétiques pour représenter divers terrains et conditions environnementales. Ces systèmes ADAS pilotés par l'apprentissage profond sont 25 % plus précis que ceux développés à l'aide de techniques de traitement d'image classiques. En tirant parti de ses solides capacités d'apprentissage profond et de traitement de la vision haute performance, la société a davantage optimisé les performances des applications pour améliorer l'interprétation des données en temps réel et simulées.

Commentant cette nouvelle innovation, Berthold Puchta, Global Industry Leader ? Transportation, QuEST Global, a déclaré : « Dans l'industrie automobile, on observe une adoption rapide des technologies autonomes, connectées, électriques et partagées. Cependant, le manque de variété des données constitue l'un des principaux obstacles que rencontre l'industrie. QuEST Global s'est engagée à résoudre les défis du secteur pour nos clients du secteur automobile à travers le monde en favorisant l'avenir de la mobilité. Ce modèle d'apprentissage profond développé par nos ingénieurs a démontré des taux de précision plus élevés et peut continuellement évoluer alors que l'entraînement des modèles d'apprentissage profond se poursuit. »

En tant que partenaire de réflexion réputé, QuEST Global travaille avec les sociétés les plus reconnues du secteur automobile dans le monde depuis deux décennies. La société s'est engagée à permettre à ses clients de « créer une frontière » (Create The Frontier) en faisant avancer les façons dont les individus conduisent, voyagent et interagissent les uns avec les autres. Se trouvant au premier plan de la convergence des innovations dans les domaines de l'ingénierie numérique, des logiciels, de l'électronique et de la mécanique, la société aide les équipementiers et les fournisseurs de premier niveau à répondre à la demande croissante pour l'offre d'une expérience d'ingénierie connectée aux clients finaux. En développant des solutions et services d'ingénierie complets, QuEST Global fait équipe avec ses clients du secteur automobile pour surmonter les défis d'ingénierie de la nouvelle ère et rendre les produits plus sûrs et plus fiables dans l'ère numérique d'aujourd'hui.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance en ingénierie de produits et en services de cycle de vie pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Avec une présence mondiale dans 15 pays, 67 centres de livraison mondiaux et plus de 12 500 employés, QuEST Global est convaincue qu'elle est à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer des sources de revenus alternatives, à améliorer l'expérience client et à rendre les processus et opérations de fabrication plus efficaces.

