Bankex lance TEX - la technologie d'échange de tokens par Telegram qui vise à perturber les programmes de paiements de fidélité





REDWOOD CITY, Californie, 2er janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'équipe de BANKEX a lancé la plateforme technologique TEX - Telegram Token Exchange. Il s'agit d'un moteur d'échange de tokens qui est intégré à Telegram Messenger de manière native. L'échange affiche et fait correspondre tous les ordres de trading pour les transactions effectuées avec l'écosystème MainWallet.

Le principe de fonctionnement de l'échange TEX est très simple et celui-ci peut être utilisé avec n'importe quelle application de messagerie moderne. Vous ajoutez un bot spécial @mainwalletbot à une discussion de groupe existante ou nouvelle en tant qu'administrateur, et vous créez ensuite un trade en utilisant la commande de formatage, par exemple : /trade 942 TRX pour 0,1 ETH.

Cette commande crée une offre dans une discussion de groupe, et un autre membre du groupe peut y répondre. Et c'est là que TEX entre en jeu ? l'offre de trading est dupliquée sur le canal général de l'échange TEX @mainwallettex afin d'être disponible pour tous les utilisateurs de Telegram et de trouver des offres correspondantes intéressantes. Ce système fournit la liquidité des transactions pour les tokens, en mettant l'accent sur le cas d'utilisation des points de fidélité.

Si vous souhaitez seulement effectuer des échanges privés, vous pouvez créer un PayBot spécial et effectuer des transactions au sein de votre communauté. Cette technologie ouvre le marché de la fidélité à tous les marchands, marques et communautés.

Telegram Token Exchange prend des commissions sur les transactions, la commission standard est maintenant de 0,25 % pour le maker et de 0,25 % pour le taker. Le plus intéressant est que le revenu est partagé entre le propriétaire du PayBot et l'administrateur du groupe dans lequel la transaction a été créée. Cela crée une occasion pour tous les participants de l'écosystème de gagner de l'argent, et pas seulement pour l'échange comme c'est le cas aujourd'hui sur d'autres marchés.

L'échange de tokens avec une interface native dans une application de messagerie n'a aucun équivalent dans le monde à l'heure actuelle. Il s'agit d'une technologie financière vraiment avancée et innovante. Essayez MainWallet et voyez comment cela fonctionne.

Pour plus de détails sur Telegram Token Exchange https://t.me/mainwallettex, veuillez rejoindre notre groupe Telegram : https://t.me/bankex ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse bankex@bankex.com. Pour commencer à utiliser MainWallet, rendez-vous sur https://t.me/mainwalletbot. Pour rejoindre la communauté des testeurs alpha de MainWallet, veuillez vous rendre sur https://t.me/mainwallet

À propos de Bankex Group

Bankex Group est une société de technologie financière qui fournit des services de traitement des actifs numériques et de titrisation continue basée sur la blockchain sur les marchés de l'immobilier, des prêts monétaires et des médias. Notre mission consiste à mettre en relation les personnes ordinaires et les propriétaires de petites et moyennes entreprises avec les marchés des capitaux.

Bankex Group développe une « néobanque » appelée Bankex MainWallet - une application financière par messagerie pour le commerce social qui se présente sous la forme d'un portefeuille-bot Telegram connecté à l'App Store. Bankex MainWallet permet d'effectuer des transactions personnelles et marchandes au sein d'applications de messagerie (Telegram et autres).

La société a été fondée en 2017 par Igor Khmel, ancien responsable de l'innovation d'une banque européenne du top 10, ancien collaborateur de McKinsey et du fonds de couverture Citadel, et ancien élève de la Stanford Graduate School of Business.

Bankex est membre du Startup Fintech Accelerator à Redwood City, en Californie. Ses partenaires de la Silicon Fintech Bay comprennent Franklin Templeton Investments, la société technologique japonaise Fujitsu, la société de gestion de placements Principal ainsi que Flagstar Bank.

Communiqué envoyé le 1 janvier 2020 à 22:53 et diffusé par :