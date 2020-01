Premier bébé de l'année 2020 de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 1er janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier bébé de l'année 2020 de la région de la Capitale-Nationale est né le 1er janvier à 00 h 12 au Centre mère-enfant Soleil situé au CHUL du CHU de Québec-Université Laval. Il s'agit d'un garçon nommé Mikael, pesant 4.020 kg et mesurant 53 cm. Il est le troisième enfant de Mme Fanny Chevalier et M. Sébastien Germain, résidents de la municipalité de St-Alban.

Le Centre mère-enfant Soleil du CHUL fait partie du CHU de Québec-Université Laval qui, avec 7 434 accouchements réalisés en 2018-2019, incluant ceux réalisés à l'Hôpital Saint-François d'Assise, est l'une des plus importantes maternités du Canada.



À propos du CHU de Québec-Université Laval

Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier de soins spécialisés du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-Université Laval dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU de Québec-Université Laval compte plus de 12 500 employés, 1 500 médecins, dentistes et pharmaciens, 527 chercheurs réguliers et associés, 1 434 professionnels de recherche, de même que 1001 étudiants aux cycles supérieurs et 412 bénévoles. www.chudequebec.ca

Note aux médias : Les parents désirent préserver leur vie privée. Aucune entrevue ne sera accordée et aucune photo ne sera partagée. Les représentants des médias sont priés de respecter cette volonté des parents de vivre cette période en toute intimité.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux et la santé pour la nouvelle année qui débute!

